Femicidio de Rocío Vera: el MPA apelará el fallo que confirmó la prisión domiciliaria de un condenado

El fiscal Nicolás Maglier sostuvo que el fallo confirmó una modalidad de cumplimiento de la pena que no corresponde por la gravedad del crimen cometido en 2020

Rocío Vera, la victima del femicidio ocurrido en 2020 en la ciudad de Reconquista

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que confirmó la prisión domiciliaria de uno de los coautores del femicidio de una adolescente ocurrido en julio de 2020 en la ciudad de Reconquista .

La decisión fue confirmada por un tribunal integrado por los conjueces Sixto González, Aníbal Marchetti y Franco Corchuelo, quienes ratificaron el fallo de primera instancia dictado por el juez Santiago Banegas.

El fiscal Nicolás Maglier cuestionó la resolución y adelantó que la Fiscalía buscará que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise el caso. "La pretensión de la Fiscalía es que la condena se cumpla de forma efectiva en dependencias del Servicio Penitenciario, y no bajo la modalidad de prisión domiciliaria", sostuvo el funcionario judicial.

La postura del MPA

El condenado tenía 17 años cuando participó del crimen y fue juzgado por la Justicia de Menores, que le impuso una pena de 10 años de prisión. Para el fiscal Maglier, la resolución judicial que le permitió cumplir la condena en su domicilio constituye una excepción que no está contemplada por la legislación vigente.

Según explicó, el fallo "otorgó una modalidad excepcional de ejecución de la pena, al margen de los supuestos previstos por la ley y sin atender las circunstancias esenciales del caso".

Además, recordó que el crimen fue cometido en un contexto de extrema violencia de género, por lo que considera indispensable que la respuesta judicial sea acorde con la gravedad de los hechos.

El recurso por presuntas violaciones constitucionales

En los fundamentos del recurso, el MPA sostiene que la sentencia presenta graves defectos de fundamentación y vulnera garantías constitucionales.

Entre otros aspectos, Maglier afirmó que:

se afectó el derecho a una tutela judicial efectiva ;

; no se brindó una respuesta jurisdiccional adecuada frente a un hecho de extrema gravedad;

se incumplió el deber de debida diligencia reforzada que exige la investigación y sanción de los delitos de violencia de género;

que exige la investigación y sanción de los delitos de violencia de género; la interpretación realizada por la Cámara resulta incompatible con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

El fiscal también citó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierte que las respuestas judiciales insuficientes frente a hechos de violencia de género favorecen la impunidad, transmiten un mensaje de tolerancia hacia estas conductas y debilitan la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.

El femicidio que conmocionó a Reconquista

El crimen de Rocío Vega ocurrió durante la madrugada del 11 de julio de 2020. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue interceptada en inmediaciones del cruce de calle San Martín y la Ruta Nacional 9, donde fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades, arrastrada por distintas superficies y golpeada brutalmente por un grupo de agresores.

Las lesiones sufridas provocaron su muerte y su cuerpo fue encontrado dos días después entre los pastizales de un descampado.

Los demás condenados

En la misma causa ya fueron condenados a prisión perpetua cuatro coautores mayores de edad al momento del hecho: Leonardo Godoy, Juan Daniel Godoy, Brian Carlos Altamirano y Pascual Fernando Fagundes.

Asimismo, otro adolescente involucrado fue condenado por la Justicia de Menores como partícipe necesario.

En cuanto al condenado cuya prisión domiciliaria fue confirmada, el MPA informó que solo se difunden sus iniciales, EG, debido a que fue juzgado bajo el régimen de la Justicia de Menores, normativa que protege la identidad de quienes eran menores de edad al momento de cometer el delito.