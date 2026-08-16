River volvió al gol, venció a Argentinos y cortó una racha histórica

El Millonario derrotó 2-0 a Argentinos Juniors, volvió a convertir después de 399 minutos y dejó atrás una racha de seis derrotas consecutivas.

River volvió a sonreír en el Monumental: Gonzalo Montiel marcó el primer gol ante Argentinos Juniors y terminó con una sequía de 399 minutos sin convertir en todas las competencias. El Millonario además ganó 2-0 y cortó una racha histórica de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, en una noche que significó alivio para Eduardo Coudet y sus hinchas.

Montiel puso fin a la sequía goleadora

El conjunto de Eduardo Coudet comenzó el partido con una actitud más ofensiva y tuvo algunas aproximaciones durante los primeros minutos. Ángel Correa fue el primero en inquietar a Brayan Cortés, mientras que Thiago Almada, en su debut como titular, también contó con una oportunidad desde afuera del área.

Argentinos Juniors respondió con algunas llegadas y logró equilibrar el desarrollo. Hernán López Muñoz tuvo una chance clara con un remate que se fue cerca del segundo palo, mientras que Tomás Molina también intentó desde afuera del área.

River volvió a acercarse con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, pero no consiguió generar demasiadas situaciones claras. Con el correr de los minutos, el equipo local perdió intensidad y volvió a mostrar algunas de las dificultades ofensivas que había sufrido durante las últimas fechas.

Sin embargo, a los 36 minutos apareció Gonzalo Montiel para cambiar la historia. El lateral capturó el rebote de un remate bloqueado de Almada dentro del área y definió con tranquilidad, abriendo el pie para colocar la pelota junto a un palo.

El gol significó mucho más que el 1-0: River llevaba 399 minutos sin marcar en todas las competencias y 427 minutos sin convertir en el torneo local. Su último tanto había sido anotado por Rafael Santos Borré ante Aldosivi, por la Copa Argentina.

Correa aseguró el triunfo y River volvió a ganar

En el segundo tiempo, Argentinos salió decidido a buscar la igualdad. A los seis minutos, López Muñoz recibió una pelota de Alan Lescano y sacó un remate que terminó impactando en el travesaño.

River no lograba generar peligro y recién volvió a acercarse a los 31 minutos, cuando Nicolás Otamendi conectó un córner con la cabeza y su remate terminó pegando en el palo izquierdo de Cortés.

Cuando el partido entraba en su tramo final, el VAR intervino para revisar una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa dentro del área. El árbitro sancionó penal y el propio delantero se hizo cargo de la ejecución.

A los 43 minutos, Correa tomó la pelota y definió con un fuerte remate al centro del arco para establecer el 2-0 definitivo. El gol terminó de asegurar una victoria fundamental para el Millonario.

Con el triunfo, River cortó una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA y sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura. El equipo quedó anteúltimo en la Zona B, mientras que Argentinos perdió su puntaje perfecto, aunque continúa como líder con 12 unidades.

En la próxima fecha, River recibirá a Vélez el domingo 23 de agosto desde las 19:15. Argentinos Juniors, por su parte, visitará a Lanús el lunes 24 a las 21:15.