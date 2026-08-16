Franco Calderón es nuevo refuerzo de Independiente

Franco Calderón se convirtió en el cuarto refuerzo de Independiente y firmó a préstamo hasta diciembre de 2027.

Franco Calderón se convirtió en nuevo jugador de Independiente y será el cuarto refuerzo del equipo para afrontar lo que resta del Torneo Clausura. El defensor de 28 años llega a préstamo desde Universidad de Chile hasta diciembre de 2027, con una opción de compra, y buscará cubrir una posición que quedó debilitada por las lesiones de Juan Fedorco y Sebastián Valdez.

El zaguero surgido de Unión de Santa Fe arribará a Avellaneda a préstamo por un cargo de 120 mil dólares, con una opción de compra del 80 por ciento de su pase fijada en 1,2 millones de dólares. En caso de que Independiente ejecute la cláusula, el dinero abonado por la cesión será descontado del monto final.

El Rojo consiguió incorporar al defensor pese a que el mercado de pases ya había cerrado. La institución obtuvo un cupo adicional debido a la lesión ligamentaria que sufrió Jonathan De Irastorza durante un entrenamiento.

El lateral de 21 años era el único reemplazante natural de Facundo Zabala, pero la dirigencia decidió utilizar el cupo para sumar a un marcador central, debido a la necesidad que tiene el plantel en esa posición.

Calderón tuvo un destacado paso por Unión y juega en Universidad de Chile desde 2024. En el conjunto chileno disputó 100 partidos y convirtió cuatro goles. Durante esta temporada participó en 20 encuentros, aunque perdió la titularidad en el comienzo del segundo semestre.

Si la documentación queda completada rápidamente, el defensor podría estar disponible para el próximo compromiso ante Lanús. Independiente cuenta actualmente con Kevin Lomónaco como único central experimentado, mientras que Juan Manuel Arrayago, de apenas 17 años, aparece como alternativa.

Independiente también busca a Ávila

La llegada de Calderón no sería la última incorporación del Rojo. La dirigencia también mantiene conversaciones para intentar sumar a Ezequiel “Chimy” Ávila, delantero que se encuentra libre después de finalizar su vínculo con Betis.

El atacante es una opción concreta para reforzar el plantel y también había despertado el interés de Boca durante este mercado de pases. Sin embargo, Independiente necesita conseguir primero un nuevo cupo mediante una venta o préstamo al exterior.

En los últimos días apareció la posibilidad de que Gabriel Ávalos continuara su carrera en Olimpia, aunque esa operación perdió fuerza. Si finalmente se libera el espacio necesario, Ávila podría convertirse en nuevo futbolista del conjunto de Avellaneda.

La llegada de Calderón se produce además en un momento de cambios en el banco de suplentes. Jadson Viera fue confirmado como nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros, quien fue despedido luego de la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.