Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Sofía Calvo se presentará en HUB el domingo 16 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Con miles de seguidores en redes sociales y una comunidad que crece día a día, Sofía Calvo da el salto del mundo digital a los escenarios con “Es hora de hablar”, donde nos invita a reflexionar, reírnos y reconocernos en aquello que todos sentimos, pero pocas veces decimos.

Luego de una temporada con funciones agotadas en Calle Corrientes, Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y Montevideo (Uruguay), el proyecto continúa creciendo con una nueva gira por Argentina y Latinoamérica.

El tour 2026 ya tiene paradas confirmadas en Neuquén, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Córdoba, La Falda, Rosario, Santa Fe, San Luis, Bahía Blanca, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y Tucumán, sumando además fechas internacionales en Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

En “Es hora de hablar”, la psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Con su estilo directo, empático y descontracturado, Sofía aborda temas como la autoexigencia, los vínculos, la ansiedad y el miedo a mostrarnos vulnerables, invitando al público a reírse y reflexionar a la vez. “No hay nada más sanador que saber que lo que te pasa, también le pasa a los demás.” — Sofía Calvo

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161