Con miles de seguidores en redes sociales y una comunidad que crece día a día, Sofía Calvo da el salto del mundo digital a los escenarios con “Es hora de hablar”, donde nos invita a reflexionar, reírnos y reconocernos en aquello que todos sentimos, pero pocas veces decimos.
Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"
Sofía Calvo se presentará en HUB el domingo 16 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.
Luego de una temporada con funciones agotadas en Calle Corrientes, Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y Montevideo (Uruguay), el proyecto continúa creciendo con una nueva gira por Argentina y Latinoamérica.
El tour 2026 ya tiene paradas confirmadas en Neuquén, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Córdoba, La Falda, Rosario, Santa Fe, San Luis, Bahía Blanca, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y Tucumán, sumando además fechas internacionales en Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.
En “Es hora de hablar”, la psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Con su estilo directo, empático y descontracturado, Sofía aborda temas como la autoexigencia, los vínculos, la ansiedad y el miedo a mostrarnos vulnerables, invitando al público a reírse y reflexionar a la vez. “No hay nada más sanador que saber que lo que te pasa, también le pasa a los demás.” — Sofía Calvo
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161