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Rosario Central le ganó a Barracas y se prende en la pelea del Clausura

Rosario Central ganó 1-0 como visitante, sumó su tercer triunfo seguido en el Clausura y cuidó a sus principales figuras para la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 23:22hs
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Rosario Central le ganó a Barracas y se prende en la pelea del Clausura

Rosario Central consiguió una valiosa victoria ante Barracas Central. El Canalla se impuso 1-0 como visitante con un golazo de Alan Rodríguez, sumó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura y preservó a sus principales figuras para la revancha del jueves ante Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores en suelo brasileño.

LEER MAS: Rosario Central va por el golpe ante Corinthians en una noche de Copa Libertadores

Rodríguez rompió un partido cerrado

El encuentro comenzó con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. Barracas intentó hacerse fuerte como local, pero Central mostró orden y logró controlar buena parte de las acciones durante el primer tiempo.

Con el correr de los minutos, el conjunto rosarino comenzó a encontrar espacios y tuvo algunas aproximaciones que exigieron a Marcelo Miño. Julián Fernández también ganó protagonismo en ataque y fue una de las alternativas más importantes del Canalla para generar peligro.

A los 38 minutos llegó la diferencia. Alan Rodríguez recibió un envío largo, dejó en el camino a Gastón Campi con un sombrero y, después de controlar la pelota de zurda, definió de derecha ante la salida de Miño. Fue una verdadera obra de calidad individual y el primer gol del uruguayo con la camiseta auriazul.

Barracas tuvo una oportunidad antes del descanso por intermedio de Tomás Porra, pero Axel Werner respondió con seguridad y evitó que el local llegara al empate.

Almirón cuidó a sus figuras pensando en la Libertadores

La victoria tuvo un valor especial por el contexto. Jorge Almirón realizó diez modificaciones respecto del equipo que había empatado 0-0 ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La decisión del entrenador dejó en claro cuál es la prioridad del Canalla: competir en el campeonato sin desgastar a los futbolistas que deberán afrontar el compromiso decisivo en Brasil.

El partido, además, comenzó con demora debido a inconvenientes con la iluminación del estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Una vez solucionado el problema, Central pudo imponer su plan y se fue al descanso con ventaja.

En el complemento, Barracas adelantó sus líneas y fue en busca de la igualdad. El equipo rosarino retrocedió algunos metros y comenzó a defender más cerca de su área, mientras Almirón movió el banco para darle aire al equipo.

Facundo Mallo tuvo varias intervenciones importantes en la última línea y Werner volvió a aparecer cuando el local consiguió superar la defensa. En el tramo final, Barracas acumuló jugadores en ataque y buscó por distintas vías, pero Central resistió.

El arquero canalla fue determinante sobre el cierre. Werner respondió ante Facundo Bruera y luego tuvo dos intervenciones importantes frente a Jhonatan Candia durante el tiempo de descuento.

Central aguantó la presión, sostuvo el 1-0 y se llevó tres puntos importantes de Barracas. Ahora, el foco vuelve a estar puesto en la Copa Libertadores: el jueves tendrá por delante la revancha ante Corinthians, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del continente.

Rosario Central
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