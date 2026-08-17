A dos semanas del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, la capital provincial encendió el reloj de la cuenta regresiva e inauguró el nuevo sistema LED del emblemático Puente Colgante. El evento reunió a autoridades, deportistas y vecinos en el marco del plan de obras e infraestructura impulsado para la cita internacional.

Fiesta a orillas de la Setúbal: más de 40 mil personas celebraron la llegada de la Antorcha Suramericana y el reencendido del Puente Colgante

Una multitud superior a las 40 mil personas se congregó este domingo a orillas de la laguna Setúbal , en la Costanera oeste santafesina, para recibir la Antorcha Suramericana y presenciar el encendido del nuevo sistema de iluminación LED del Puente Colgante.

La jornada marcó un hito en el ambiente preolímpico que vive la ciudad, previo al inicio de los Juegos Suramericanos 2026 , unificando el trabajo colectivo, la participación comunitaria de los voluntarios inscriptos y la transformación de la infraestructura urbana de la capital.

La actividad incluyó la puesta en marcha del reloj de la cuenta regresiva oficial y un recorrido con deportistas destacados de la región, posicionando a Santa Fe como una de las sedes principales del evento internacional.

LEER MÁS: Santa Fe celebró el Día del Niño, recibió la Antorcha Suramericana y volvió a iluminar el Puente Colgante

Antorcha Suramericana y Puente Colgante iluminado

La llegada de la antorcha y la recuperación lumínica del monumento se enmarcan en una serie de intervenciones urbanas que el Estado municipal y provincial llevaron adelante en el sur y noroeste de la capital, incluyendo la renovación del Bulevar Tacca, la apertura de trazas viales, las obras en el Centro Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el nuevo estadio multipropósito.

“Es un día muy emocionante y quiero agradecerle al gobernador por haber tomado la decisión política de llevar adelante los Juegos Suramericanos; hoy prendimos el reloj con la cuenta regresiva, llegó la Antorcha y lo complementamos con el encendido del puente en tecnología 100% LED para que los turistas y vecinos valoren este símbolo tan emblemático", destacó el intendente Juan Pablo Poletti.

Luego, el mandatario local enfatizó sobre la respuesta comunitaria: "Somos la ciudad con mayor proporción de voluntarios inscriptos y eso habla a las claras de que el santafesino quiere vivir el juego por dentro; nos quedan 14 días donde cada uno de los vecinos va a ser embajador y un excelente anfitrión para que la ciudad brille".

Juegos Suramericanos

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que "estos Juegos Suramericanos van a ser un legado que va a quedar para la historia de la provincia de Santa Fe por los valores que le dejan a la sociedad como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el entender que nadie se salva solo".

Respecto al avance del plan de obras, Pullaro puntualizó: "Estamos llegando muy bien con los tiempos de las obras, lo que demuestra un Estado eficiente; no se trata solo del estadio multipropósito que la capital provincial necesitaba, sino de las obras de infraestructura integrales en Bulevar Tacca, calle Colón y el CARD, que mejoran sensiblemente la circulación y la conectividad urbana".

Orgullo santafesino

“Super importante poder estar acá; somos amigas de una de las representantes de la Antorcha y este espacio nos permite acompañar y conocer a los deportistas", expresó Georgina Lauteri, vecina de barrio Candioti Norte. En ese sentido, Lauteri valoró la proyección del evento internacional para la capital: "Espero que los Juegos muevan muchísimo público, que la gente se entusiasme con el deporte y que se disfrute con todo, por lo que me parece muy bien que se invierta en la ciudad y en las distintas sedes".

Muchos vecinos se sintieron orgullosos de ser parte de un momento histórico para la ciudad: volver a ver el Puente Colgante encendido en su totalidad. "Y la verdad es que cuando lo vi me emocioné. Uno pasa por ahí tantas veces que quizás se acostumbra, pero verlo iluminado de nuevo te hace recordar lo lindo que es y lo que significa para los santafesinos. Es nuestro puente, es parte de la ciudad, de nuestras historias. Me dio mucha alegría volver a verlo así", expresó Luis Fernández de barrio Villa María Selva.

Por otro lado, Mirtha Ávalos de barrio Guadalupe no pudo contener su emoción: "La verdad, es otra cosa verlo iluminado. El Puente Colgante es una postal de Santa Fe, pero también es parte de nuestra vida cotidiana. Para los que somos de acá, volver a verlo así genera una alegría especial. Parece un detalle, pero cambia completamente la noche”, contó conmovida.