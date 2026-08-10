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Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 16 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus

10 de agosto 2026 · 10:12hs
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Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

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Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

La reconocida banda homenaje a Callejeros se presentará en Santa Fe para repasar de principio a fin el emblemático disco debut de la agrupación de Villa Celina, acompañado de los grandes clásicos de su trayectoria.

Rompiendo Espejos, consolidada como la banda tributo más importante a Callejeros en el país, vuelve al escenario de Tribus Club de Arte para celebrar un aniversario muy especial: el grupo santafesino presentará un show integral enfocado en los 25 años de "Sed", el histórico primer álbum de estudio editado en 2001 que marcó el inicio del mito musical.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Santa Fe Tribus Club de Arte
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