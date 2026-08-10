La reconocida banda homenaje a Callejeros se presentará en Santa Fe para repasar de principio a fin el emblemático disco debut de la agrupación de Villa Celina, acompañado de los grandes clásicos de su trayectoria.
Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed
Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 16 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus
Rompiendo Espejos, consolidada como la banda tributo más importante a Callejeros en el país, vuelve al escenario de Tribus Club de Arte para celebrar un aniversario muy especial: el grupo santafesino presentará un show integral enfocado en los 25 años de "Sed", el histórico primer álbum de estudio editado en 2001 que marcó el inicio del mito musical.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
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