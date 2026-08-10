Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 16 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus

La reconocida banda homenaje a Callejeros se presentará en Santa Fe para repasar de principio a fin el emblemático disco debut de la agrupación de Villa Celina, acompañado de los grandes clásicos de su trayectoria.

Rompiendo Espejos, consolidada como la banda tributo más importante a Callejeros en el país, vuelve al escenario de Tribus Club de Arte para celebrar un aniversario muy especial: el grupo santafesino presentará un show integral enfocado en los 25 años de "Sed", el histórico primer álbum de estudio editado en 2001 que marcó el inicio del mito musical.