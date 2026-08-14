Desde este viernes habrá actividades para la familia, con el arribo del Fuego Suramericano, fiestas de colectividades, festivales musicales en Santa Fe

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

La ciudad de Santa Fe se prepara para un fin de semana largo con una agenda que combina música, celebraciones, propuestas culturales y actividades para la familia. Desde este viernes 14 y hasta el lunes 17 , se podrá disfrutar en distintos espacios de la ciudad, además con ferias, paseos a cielo abierto y propuestas de museos y centros culturales.

Entre las actividades destacadas se encuentran la llegada del Fuego Suramericano, la 33.ª Fiesta de las Colectividades, el Festival Más Música, el Festival Federal de la Cerveza Artesanal y las propuestas gratuitas organizadas por la Municipalidad en el marco del Mes de las Infancias.

La programación completa puede consultarse en Agenda Santa Fe.

El Fuego Suramericano llega a Santa Fe

Este domingo 16, desde las 15, la Costanera Oeste, en avenida de los 7 Jefes y Maipú, será escenario de una jornada especial para recibir la Antorcha Suramericana y el Fuego de los Juegos, en el marco de la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La propuesta comenzará con música en vivo y distintas actividades para disfrutar en familia. A las 15.45 se presentará el Coro Municipal, mientras que a las 16.30 será el turno de Canticuénticos.

A las 17.30 llegará uno de los momentos centrales de la jornada, con la llegada de la Antorcha Suramericana y el Fuego de los Juegos a la ciudad, acompañados por una propuesta especial vinculada al reloj.

Luego, a las 18, tendrá lugar el Momento Capi Canción, seguido a las 18.15 por la presentación del grupo santafesino Cada Cual. A las 18.45 se realizará la reinauguración del sistema lumínico del Puente Colgante.

El cierre será a las 19, con la presentación de Kapanga, para culminar una jornada pensada para compartir en familia y comenzar a vivir el espíritu de los Juegos Suramericanos.

En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el lunes 17, en el mismo horario.

33.ª Fiesta de las Colectividades

Del 15 al 17 de agosto, la Estación Belgrano, ubicada en Bulevar Gálvez 1150, será sede de la 33.ª Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones culturales más convocantes de la región.

Durante tres jornadas habrá música, danzas, artesanías y propuestas gastronómicas que representan las tradiciones y culturas de las comunidades inmigrantes que forman parte de la identidad santafesina.

El evento abrirá sus puertas el sábado 15, de 18 a 1; el domingo 16, de 12 a 1; y el lunes 17, de 12 a 22.

La entrada general tendrá un valor de $3.000 y permitirá el acceso durante las tres jornadas. Los menores de 12 años y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), junto con un acompañante, ingresarán de manera gratuita.

Además, habrá franjas de acceso gratuito para todo el público: domingo 16 y lunes 17, de 12 a 14; sábado y domingo, desde las 23; y lunes, desde las 21.

Festival Más Música

El domingo 16, desde las 17, La Redonda –Salvador del Carril y Belgrano– será escenario del Festival Más Música, un encuentro internacional que celebra la música latinoamericana, la diversidad y la accesibilidad, con la participación de más de 100 artistas de Argentina y Brasil.

En ese marco, el programa Somos Música participará del concierto de cierre junto a Sonando, la Murga Chicharritas, el coro de la Asociación Nueva Cultura, alumnos del Instituto Superior de Música, estudiantes del Profesorado de Música de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y artistas invitados.

La actividad será con entrada libre y gratuita.

Festival Federal de la Cerveza Artesanal

El domingo 17, de 18 a 1, el Mercado Progreso (Balcarce 1635) recibirá una nueva edición del Festival Federal de la Cerveza Artesanal.

La propuesta reunirá cervecerías locales y de distintos puntos del país, además de bandas en vivo, DJs y opciones gastronómicas a cargo de foodtrucks. El acceso será libre y gratuito.

Gentileza

Mes de los chicos

Durante todo agosto, la Municipalidad desarrolla el Mes de los Niños, con actividades gratuitas en distintos barrios y espacios municipales. La programación incluye propuestas recreativas, deportivas y culturales, además de iniciativas destinadas a promover los derechos de niños y adolescentes.

Este viernes 14 habrá distintas alternativas:

Taller “Cocineritos”, de 9 a 12, y tarde de juegos, de 14.30 a 16.30, en la Estación Villa Hipódromo (Roque Sáenz Peña 6148).

Picnic y festejo del Día del Niño, de 9.30 a 11.30, y cine, de 14.30 a 16.30, en la Estación Mediateca (Pasaje Mitre y Tucumán).

Cine barrial, de 14 a 16, en la Estación Abasto (Gobernador Menchaca y Pedro de Espinoza).

La agenda continuará durante todo el fin de semana con nuevas propuestas en distintos barrios de la ciudad.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 14

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria de emprendedoras Eco Circular, de 16 a 20, San Martín y General López.

Feria de artesanos Las Flores, de 15 a 19, Europa y 12 de Infantería.

Sábado 15

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Boulevard, de 16.30 a 20.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos y Gastronomía Paseo Constituyentes, de 15 a 19.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 16

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del Puerto Dique I.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paso de la Antorcha, de 15 a 22, Avenida de los 7 Jefes y Juan del Campillo.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Lunes 17

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

"Prácticas artísticas en Santa Fe durante los años 70 y 80"

El viernes 14 de 17 a 18.30, en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), se llevará adelante un recorrido comentado por la muestra “Parte y Arte. Prácticas artísticas en Santa Fe durante los años 70 y 80”, la propuesta invita a profundizar en las prácticas artísticas desarrolladas en Santa Fe durante las décadas de 1970 y 1980, abordando las relaciones entre arte, memoria, lenguaje y contexto histórico. La actividad es libre y gratuita.

“La reorganización de aquello que ha sido retenido”

La muestra continúa en exposición, y puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Casa Museo López Claro

“Neogótica popular”

“La dulzura inmóvil de ciertos encierros”

Las muestras en la Casa Museo César López Claro pueden visitarse hasta el viernes 4 de septiembre de 9 a 12, con entrada libre y gratuita.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Entre cálices, libros y saberes.

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9.30, 11, 15 y 16.30.