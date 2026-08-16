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La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

La actividad será en la Costanera Oeste, a la altura de Siete Jefes y Maipú. Habrá propuestas recreativas, música en vivo, el recorrido de la Antorcha de los Juegos, el encendido del Portal Suramericano y la presentación de las nuevas luces del Puente Colgante. Actuarán Canticuénticos y Kapanga.

16 de agosto 2026 · 11:47hs
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La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

La ciudad de Santa Fe vivirá este domingo uno de los momentos más importantes en el camino hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026. Desde las 15, la Costanera Oeste será escenario de una celebración abierta a toda la comunidad para recibir la Antorcha Suramericana, que ya inició su recorrido por los 19 departamentos de la provincia.

La actividad se concentrará en la intersección de avenida Siete Jefes y Maipú, con propuestas para toda la familia durante la tarde. La llegada de la llama será uno de los momentos centrales de la jornada, junto con el encendido del Portal Suramericano, que pondrá en marcha la cuenta regresiva hacia el inicio de los Juegos, previstos del 12 al 26 de septiembre.

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La música comenzará minutos antes de las 16 con la presentación del Coro Municipal de Santa Fe. Luego será el turno de Canticuénticos, el grupo santafesino de música para las infancias, en una jornada que coincidirá con la celebración del Día del Niño.

La programación continuará con actividades recreativas vinculadas a los Juegos, presentaciones de artistas urbanos, el recorrido de la Antorcha y el encendido del Portal Suramericano.

Después de las 19 llegará otro de los momentos destacados: se encenderá el nuevo sistema de iluminación del Puente Colgante, uno de los principales símbolos de la ciudad. El cierre musical estará a cargo de Kapanga.

Santa Fe empieza a vivir los Juegos

“Los santafesinos esperamos la llegada de esa llama, ese fuego suramericano que enaltece a todos los deportistas y a los representantes de cada uno de los países”, destacó la vocera provincial de los Juegos, Virginia Coudannes.

El Portal Suramericano que se pondrá en funcionamiento este domingo tiene más de ocho metros de altura y siete metros de ancho. Hasta el comienzo de la competencia mostrará la cuenta regresiva; durante los Juegos permitirá seguir el medallero y los resultados; y luego quedará en la ciudad como pantalla urbana.

Los XIII Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 deportistas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

antorcha Juegos Suramericanos Costanera
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