Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

El mediocampista español dejará Manchester City por 60 millones de euros más objetivos y firmará con Barcelona hasta junio de 2030.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 21:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

Rodri Hernández será nuevo jugador del Barcelona y protagonizará uno de los grandes movimientos del mercado europeo para la temporada 2026/27. El mediocampista español, campeón del mundo y elegido como Balón de Oro del Mundial 2026, dejará Manchester City después de siete temporadas para sumarse al conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick.

Barcelona se queda con una de las figuras del mercado

El conjunto catalán acordó pagar 60 millones de euros por el pase de Rodri, mientras que la operación podría alcanzar los 76 millones si el futbolista cumple los objetivos establecidos en el contrato.

El mediocampista, de 30 años, viajará este lunes 17 de agosto a Barcelona para realizarse la revisión médica y completar los trámites correspondientes. Una vez superados los estudios, firmará un vínculo por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Rodri también había despertado el interés del Real Madrid, pero finalmente se inclinó por la propuesta del Barcelona. De esta manera, el equipo catalán incorpora a uno de los mediocampistas más importantes del fútbol mundial y suma jerarquía de cara a una nueva temporada.

El español llega después de haber sido una pieza fundamental del Manchester City. Durante sus siete temporadas en Inglaterra disputó 298 partidos y conquistó 14 títulos, entre ellos la Champions League de 2023. Además, en 2024 recibió el Balón de Oro como reconocimiento a su extraordinario nivel.

Rodri llega a Barcelona con una carrera repleta de títulos

Rodri comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Villarreal y posteriormente tuvo un destacado paso por el Atlético de Madrid durante la temporada 2018/19. Sus actuaciones despertaron el interés del Manchester City, que ejecutó una opción de compra de 70 millones de euros para incorporarlo.

En el conjunto inglés se convirtió en una de las piezas centrales del ciclo de Pep Guardiola y alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera. Ahora buscará trasladar ese rendimiento al Barcelona y convertirse en uno de los referentes del mediocampo.

Con la Selección española, Rodri también construyó un recorrido destacado. Fue convocado por primera vez en 2018 y desde entonces consiguió conquistar la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

En las tres competencias fue elegido como el mejor jugador del torneo, una muestra de la importancia que tuvo en los títulos obtenidos por España.

Su llegada al Barcelona representa así uno de los grandes movimientos del mercado y le permitirá continuar su carrera en un equipo que busca mantenerse en lo más alto del fútbol español y europeo.

Barcelona Rodri refuerzo
Noticias relacionadas
franco calderon es nuevo refuerzo de independiente

Franco Calderón es nuevo refuerzo de Independiente

river volvio al gol, vencio a argentinos y corto una racha historica

River volvió al gol, venció a Argentinos y cortó una racha histórica

cuti romero ya es jugador del atletico de madrid y hablo sobre su llegada

Cuti Romero ya es jugador del Atlético de Madrid y habló sobre su llegada

preocupacion en el bayern: jamal musiala se desplomo durante el partido ante leipzig

Preocupación en el Bayern: Jamal Musiala se desplomó durante el partido ante Leipzig

Lo último

Instituto venció a Central Córdoba sobre la hora y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Instituto venció a Central Córdoba sobre la hora y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Instituto venció a Central Córdoba sobre la hora y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Instituto venció a Central Córdoba sobre la hora y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

Santa Fe celebró el Día del Niño, recibió la Antorcha Suramericana y volvió a iluminar el Puente Colgante

Santa Fe celebró el Día del Niño, recibió la Antorcha Suramericana y volvió a iluminar el Puente Colgante

Franco Calderón es nuevo refuerzo de Independiente

Franco Calderón es nuevo refuerzo de Independiente

Ovación
Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos: una multitud acompañó la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe

La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Nacho Lago, otra vez clave en Colón: Me pone contento que el gol suceda seguido

Nacho Lago, otra vez clave en Colón: "Me pone contento que el gol suceda seguido"

Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed