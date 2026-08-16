Barcelona sumó a una figura mundial: Rodri será nuevo refuerzo

El mediocampista español dejará Manchester City por 60 millones de euros más objetivos y firmará con Barcelona hasta junio de 2030.

Rodri Hernández será nuevo jugador del Barcelona y protagonizará uno de los grandes movimientos del mercado europeo para la temporada 2026/27. El mediocampista español, campeón del mundo y elegido como Balón de Oro del Mundial 2026, dejará Manchester City después de siete temporadas para sumarse al conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick.

El conjunto catalán acordó pagar 60 millones de euros por el pase de Rodri, mientras que la operación podría alcanzar los 76 millones si el futbolista cumple los objetivos establecidos en el contrato.

El mediocampista, de 30 años, viajará este lunes 17 de agosto a Barcelona para realizarse la revisión médica y completar los trámites correspondientes. Una vez superados los estudios, firmará un vínculo por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Rodri también había despertado el interés del Real Madrid, pero finalmente se inclinó por la propuesta del Barcelona. De esta manera, el equipo catalán incorpora a uno de los mediocampistas más importantes del fútbol mundial y suma jerarquía de cara a una nueva temporada.

El español llega después de haber sido una pieza fundamental del Manchester City. Durante sus siete temporadas en Inglaterra disputó 298 partidos y conquistó 14 títulos, entre ellos la Champions League de 2023. Además, en 2024 recibió el Balón de Oro como reconocimiento a su extraordinario nivel.

Rodri llega a Barcelona con una carrera repleta de títulos

Rodri comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Villarreal y posteriormente tuvo un destacado paso por el Atlético de Madrid durante la temporada 2018/19. Sus actuaciones despertaron el interés del Manchester City, que ejecutó una opción de compra de 70 millones de euros para incorporarlo.

En el conjunto inglés se convirtió en una de las piezas centrales del ciclo de Pep Guardiola y alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera. Ahora buscará trasladar ese rendimiento al Barcelona y convertirse en uno de los referentes del mediocampo.

Con la Selección española, Rodri también construyó un recorrido destacado. Fue convocado por primera vez en 2018 y desde entonces consiguió conquistar la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

En las tres competencias fue elegido como el mejor jugador del torneo, una muestra de la importancia que tuvo en los títulos obtenidos por España.

Su llegada al Barcelona representa así uno de los grandes movimientos del mercado y le permitirá continuar su carrera en un equipo que busca mantenerse en lo más alto del fútbol español y europeo.