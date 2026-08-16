Instituto venció a Central Córdoba sobre la hora y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Instituto derrotó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, sumó su cuarta victoria en cinco fechas y quedó en la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

Instituto consiguió un triunfazo este domingo en Santiago del Estero. La Gloria derrotó 1-0 a Central Córdoba por la quinta fecha del Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona A. El equipo de Diego Flores se llevó los tres puntos cuando parecía que el partido terminaba sin goles. A los 44 minutos del complemento, un error defensivo dejó todo servido.

Instituto fue superior, pero le costó convertir

La Gloria mostró una clara superioridad durante buena parte del encuentro y generó las mejores situaciones frente al arco defendido por el conjunto santiagueño. Sin embargo, volvió a evidenciar dificultades para resolver las jugadas en los últimos metros y no logró quebrar el cero durante gran parte del partido.

Central Córdoba, dirigido por Sebastián Domínguez, intentó sostener el empate y resistió los ataques del equipo cordobés. Cuando todo parecía encaminado hacia un 0-0, llegó el desenlace que cambió la historia del encuentro.

Facundo Suárez apareció sobre el final

A los 44 minutos del segundo tiempo, un error entre los centrales del Ferroviario dejó a Facundo Suárez mano a mano con el arquero. El delantero no perdonó, definió con precisión y marcó el 1-0 que desató el festejo de todo Instituto.

Con este triunfo, Instituto alcanzó los 12 puntos y sumó su cuarta victoria en cinco fechas. La Gloria quedó en lo más alto de la Zona A y atraviesa un gran momento en el Clausura.

El equipo de Diego Flores se ilusiona además con sostenerse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Vélez aparece como uno de sus principales perseguidores, con 10 unidades y un partido pendiente de la quinta fecha.