Uno Santa Fe | El País | fentanilo

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

García Furfaro quiso adquirir certificados pero no pudo. Anmat remarcó que HLB Pharma está inhibida para producir o comercializar medicamentos

14 de agosto 2025 · 19:38hs
Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, la empresa implicada en la causa por las 96 muertes causadas por un lote de fentanilo contaminado, se presentó este jueves en los Juzgados Nacionales en lo Comercial para tratar de adquirir certificados para la producción de otros medicamentos en su planta.

HLB Pharma está inhibida para producir o comercializar medicamentos, según aclaró la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

LEER MÁS: Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

García Furfaro acudió a los tribunales para ofertar por los trece permisos de Nexo Pharmaceutical Group SA, una compañía que está en quiebra, pero se fue con las manos vacías.

La Justicia de La Plata investiga a HLB Pharma y García Furfaro por los 96 fallecimientos confirmados a raíz de fentanilo contaminado.

"HLB Pharma no está habilitada para producir ni comercializar medicamentos", subrayó Anmat, además de remarcar que la empresa se encuentra "formalmente inhibida", lo que significa que "no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, distribución o comercialización de productos médicos o farmacéuticos".

Y añadió que "no ha autorizado a HLB a comprar certificados".

El expediente judicial se inició tras detectarse en el Hospital Italiano de La Plata cuadros de neumonía grave con evolución rápida en pacientes internados. La relación directa estaría en el lote N° 31.202 de fentanilo, posiblemente contaminado con bacterias, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma.

Investigación

Mientras tanto, tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que investigue en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados.

Luego de que el PRO presionara a través de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la comisión de Salud presidida por el peronista Pablo Yedlin se reunió y firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Anmat.

Entre las consultas, se solicita información detallada sobre la cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.

También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.

A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos, y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.

fentanilo laboratorio medicamentos investigación
Noticias relacionadas
El escándalo por el fentanilo contaminado hizo pie en el Congreso

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Carla y Vanessa perdieron a familiares por el fentanilo contaminado. Exigen justicia.

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

nuevas victimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al instituto del diagnostico en santa fe

Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Foto: Soledad Aznarez/La Nación. El dueño del laboratorio del fentanilo investigado rompió el silencio:

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"