Los docentes de Sadop también rechazaron la oferta del Gobierno y tomarán medidas de fuerza

Con el 97% de los votos, la asamblea de delegados gremiales de Sadop, resolvió el rechazo a la propuesta y la realización de acciones de lucha.

14 de agosto 2025 · 20:36hs
Este jueves por la tarde, con el 97% de los votos, la asamblea de delegados y delegadas gremiales de Sadop, resolvió el rechazo a la propuesta salarial del 7% semestral que realizó el Gobierno provincial. Se definió también la realización de acciones de lucha en distintas localidades santafesinas.

Al finalizar la asamblea de delegados gremiales, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, destacó que el rechazo es fruto del enojo y del descontento de los y las docentes que consideran que la oferta “no responde al incremento de los precios de alimentos, de los alquileres, ni de ningún índice de lo que hace a la vida del docente, y tampoco responde a la situación de los compañeros jubilados”.

LEER MÁS: Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

“Se van a llevar a cabo múltiples medidas que expresen este descontento y muestren nuestra realidad como trabajadores de la educación. Nos vamos a unir también a los docentes estatales en las acciones planteadas porque la salida siempre es colectiva”, remarcó Bayúgar.

Amsafé rechazó de "manera unánime" la oferta salarial del Gobierno

Este jueves, en horas del mediodía, la Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió rechazar de "manera unánime" la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en la última reunión paritaria. Según informó el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, participaron 20.765 docentes en toda la provincia y no se registró ningún voto a favor de la oferta oficial.

“Cero votos por la aceptación. Los 20.765 compañeros caracterizaron esta propuesta como totalmente insuficiente”, remarcó Alonso.

La resolución del gremio docente incluye el pedido urgente de una nueva convocatoria a la paritaria para discutir mejoras salariales, laborales, previsionales y pedagógicas, sin imposiciones. Además, se estableció un plan de lucha con acciones departamentales y tres actividades provinciales.

