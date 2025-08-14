Uno Santa Fe | Santa Fe | frontera

Frontera: tras el asesinato a balazos de un nene de 4 años, se derribó el cuarto búnker de drogas

El lugar, en el que no vivía nadie, era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes y estaba relacionado a homicidios recientes.

14 de agosto 2025 · 20:22hs
Microtráfico. Derribaron el cuarto búnker de drogas en Frontera 

Microtráfico. Derribaron el cuarto búnker de drogas en Frontera 

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este jueves el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en calle 96, entre calle 9 y 11, en la ciudad de Frontera. En el lugar no vivía ninguna familia sino que era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

La medida fue dispuesta por la Justicia en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, que encabeza Franco Carbone; y solicitada por el fiscal Carlos Vottero, quienes estuvieron presentes en el lugar junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y al subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, entre otros funcionarios.

LEER MÁS: Saldos y retazos de la guerra narco en Frontera: un nene de 4 años asesinado a balazos y su padre agoniza en un hospital

Microtráfico

Al respecto, Montenotte destacó que este operativo “es el cuarto derribo en la ciudad de Frontera, en el marco de una política de Estado que tiene que ver con el trabajo mancomunado, entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad; y que contó con acompañamiento Legislativo” cuando se sancionó la ley de Microtráfico en la provincia, que prevé “la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes”.

En cuanto al domicilio derribado, explicó que “en una audiencia que se llevó adelante el miércoles, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas”. Este punto de venta fue allanado cuatro veces y ha generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también varios homicidios. “Además, no tenía condiciones de habitabilidad y las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta”, concluyó Montenotte.

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

frontera búnker drogas microtráfico
Noticias relacionadas
insolito: se olvido de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del parque del sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

El dólar oficial acelera su baja y toca $1.300: qué ocurre con el blue en Santa Fe

El dólar oficial acelera su baja y toca $1.300: qué ocurre con el blue en Santa Fe

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La Convención ingresa en un momento clave: la etapa de elaboración de dictámenes. 

Reforma de la Constitución: la Convención entra en una etapa clave con la elaboración de dictámenes

Lo último

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Último Momento
La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Los docentes de Sadop también rechazaron la oferta del Gobierno y tomarán medidas de fuerza

Los docentes de Sadop también rechazaron la oferta del Gobierno y tomarán medidas de fuerza

Frontera: tras el asesinato a balazos de un nene de 4 años, se derribó el cuarto búnker de drogas

Frontera: tras el asesinato a balazos de un nene de 4 años, se derribó el cuarto búnker de drogas

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

La estrategia detrás del número dos: Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

La estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"