Colón le puso la piedra basal a su museo y archivo oficial

Diego Meloni, miembro del equipo de Investigación Histórica de Colón y socio del CIHF brindó detalles del espacio destinado al museo de la institución

14 de agosto 2025 · 18:49hs
Diego Meloni, miembro del Equipo de Investigación Histórica de Colón y socio del CIHF, presentó a sus colaboradores el espacio y las ideas para darle vida al museo histórico del club.

El protagonista habló con los medios y en el inicio dijo que "el objetivo es contarle a la gente que está en marcha y tiene que ser para el pueblo de Colón. Nos llegaron muchas cosas entre ellas la pelota que se utilizó ante el Santos, tenía la estampa de bicampeón de mundo, firmada a mano con todos los jugadores de ese plantel. Pierde un invicto largo de 40 partidos, tiene mucho valor".

Más adelante apuntó que "durante muchos años veníamos hablando de la posibilidad de un museo, del que tiene cosas en su casa y dona, del material que se salvó de la inundación, estamos dejando huellas en el corazón del pueblo sabalero".

Meloni también ratificó que "esto nació de ver lo que hacen otros clubes, nos parece inadmisible que con semejante historia la gente no pueda venir a conocer, indagar, la documental tiene que estar acá, planteamos las dos cosas: desde el archivo en papel, en documentos todo lo que se hizo".

Y luego, expresó: "Los historiadores tenemos que ir a lugares ajenos al club. esta es una posibilidad, por cultura colon en redes nos puede seguir, a cada gente se le entrega una documentación y también los que hacen un préstamo".

En referencia a la posibilidad que la AFA le reconozca la Copa de 1950, soslayó que "eso de la Copa de 1950, hicimos un par de conversaciones, AFA está tratando de manera administrativa y en un par de semanas podría haber novedades. Está ubicado en la parte baja de la platea oeste".

En la parte final, no dudó en enfatizar que "será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva, empezamos a trabajar en el espacio físico, a partir de ahí nos parecía propicio dar a conocer esto, no sabemos cuanto nos demandará".

