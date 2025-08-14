Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo fueron ratificados como titulares por Felipe Contepomi para jugar con Nueva Zelanda en Córdoba

14 de agosto 2025 · 19:09hs
El rafaelino Mayco Vivas jugará de titular ante los All Blacks en la provincia de Córdoba.

El head coach de Los Pumas,Felipe Contepomi, confirmó este jueves la formación titular del combinado albiceleste para enfrentar a los All Blacks en Córdoba, en el partido que marcará el debut de ambos equipos en el Rugby Championship. El encuentro se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba Capital y comenzará a las 18.10 y una semana después se jugará la revancha en la cancha del club Vélez, en Buenos Aires.

Los 23 para el primer partido en Córdoba

Comienza el Rugby Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será un acontecimiento histórico dado que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en La Docta, y ante un estadio que estará colmado. El encuentro comenzará a las 18:10 horas y contará con transmisión de ESPN. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21. El de este sábado será el sexto partido oficial del seleccionado nacional en la provincia: en 2003 vencieron 49-30 a Fiji, en 2005 cayeron ante Italia por 29-30, en 2008 fue derrota ante Italia por 12-13, en 2012 triunfo ante Francia por 23-20 y la recién nombrada caída ante Escocia en 2014.

Esta será la decimocuarta visita de los hombres de negro a nuestro país, siendo Vélez el estadio donde más jugaron (7). Sin embargo, esta será su cuarta vez a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.

LEER MÁS: San Luis despedirá a Agustín Creevy en un partido especial

Para jugar contra los neocelandeses, Contepomi armó una primera línea con Mayco Vivas, y una segunda, con otro jugador formado en el CRAR de Rafaela, Pedro Rubiolo. Otro con origen litoraleño, Santiago Chocobares, surgido de Los Pampas de Rufino, hará su primera aparición en el año como centro junto con Lucio Cinti.

Pumas 1
El choque entre Argentina y Nueva Zelanda se disputará el próximo sábado 16 de agosto en el Mario Kempes.

A continuación, la formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín González, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

- Fixture Rugby Champioship 2025:

16 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) – 18:10 hs

23 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) – 18:10 hs

6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Townsville, Australia) – 1:30 hs (Arg.)

13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Sydney, Australia) – 1:00 hs (Arg.)

27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 hs (Arg.)

4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 hs (Arg.)

Los Pumas All Blacks Mayco Vivas
