Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 10 de febrero

10 de febrero 2026 · 06:22hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del martes 10 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un día para bajar el ritmo. El Sol y Saturno te piden madurez en tus decisiones personales.

  • Amor: Venus en Piscis activa tu zona de introspección; podrías sentir nostalgia o vivir un romance secreto.
  • Trabajo: Defenderás una idea frente a escépticos con éxito. Confía en tu estrategia.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La rueda de la fortuna empieza a girar a tu favor. Es momento de cosechar lo que sembraste.

  • Amor: Te das cuenta de quién suma realmente en tu vida. Se imponen las decisiones firmes pero silenciosas.
  • Trabajo: Un proyecto estancado comienza a moverse gracias a tu atención al detalle.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El trígono Sol-Saturno te abre puertas hacia ascensos o reconocimientos profesionales.

  • Amor: Evita los chismes y las intrigas; alguien cercano podría malinterpretar tus palabras.
  • Trabajo: Día ideal para liderar equipos o lanzar emprendimientos creativos. Tu versatilidad es tu mayor activo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sentirás un alivio emocional. Venus en Piscis te vuelve más magnético y espiritual.

  • Amor: Un amor del pasado podría intentar reaparecer; evalúa si realmente suma a tu presente.
  • Trabajo: Te confían una tarea delicada. Tu responsabilidad será premiada pronto.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Día de definiciones. Es mejor estar solo que mal acompañado si sientes que un vínculo te drena.

  • Amor: No te conformes con migajas. La energía actual te pide brillar por ti mismo, no para complacer a otros.
  • Trabajo: Cuidado con colaboradores que intenten llevarte por caminos poco claros. Confía en tu instinto.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden en tu entorno será la clave para tu paz mental hoy.

  • Amor: En lugar de analizar cada detalle, anímate a hablar de lo que sientes. La comunicación será fluida.
  • Trabajo: Se vislumbra una "explosión" de estabilidad financiera o noticias positivas sobre trámites pendientes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor se intensifica y buscas compromisos más serios y auténticos.

  • Amor: Conexiones armónicas con un toque de tensión emocionante. Es un buen momento para una cita especial.
  • Trabajo: Te tocará mediar en un conflicto de terceros. Tu diplomacia te hará destacar.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición está afilada. Aprovecha para captar mensajes en tus sueños o corazonadas.

  • Amor: Día para profundizar en la intimidad. No huyas de las conversaciones intensas.
  • Trabajo: Posible interés de empresas externas o nuevas ofertas. Abre bien los ojos ante las oportunidades.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Podrías ser el signo con más suerte hoy. La mezcla de iniciativa y azar te favorece.

  • Amor: Sentirás la necesidad de equilibrar tu libertad con la responsabilidad afectiva.
  • Trabajo: Conseguirás algo por lo que llevabas tiempo luchando. Cuídate de envidias pasajeras.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es momento de soltar el control y dejar que las cosas fluyan un poco más.

  • Amor: Te animas a mostrar una faceta vulnerable que pocos conocen, fortaleciendo tu relación.
  • Trabajo: Avances discretos pero contundentes. Estás construyendo las bases de algo grande.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Con el Sol en tu signo, tienes el poder y la claridad, pero evita los gastos impulsivos.__IP__

  • Amor: Buscas complicidad y alguien que valore tu originalidad. Las charlas intelectuales te encenderán.
  • Trabajo: Brillás en lo profesional, aunque podrías sentir el estrés de estar bajo la mirada de todos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con Venus y Mercurio en tu signo, te vuelves un imán para los demás.

  • Amor: Es tu momento más potente. Tu sensibilidad y encanto están por las nubes; disfrútalo.
  • Trabajo: Usa tu creatividad para resolver problemas administrativos. No dejes que la dispersión te gane.
Horóscopo martes febrero
