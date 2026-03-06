Horóscopo del viernes 6 de marzo
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 6 de marzo
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Esta semana sentirás que el motor se detiene un poco. Mercurio retrógrado está tocando tu zona del subconsciente.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Un malentendido con un amigo o un grupo de trabajo podría surgir a mitad de semana.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu regente, Mercurio, está haciendo de las suyas en tu zona profesional. Revisa correos y documentos antes de enviarlos a tus jefes.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sentirás una fuerte conexión espiritual. Los temas legales o estudios pueden estar trabados, pero tu vida emocional florece.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Semana de trámites y revisiones bancarias. Podrías descubrir un cobro indebido o una deuda olvidada.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El foco sigue en tus relaciones (pareja o socios). Al estar tu regente retrógrado frente a ti, sentirás que los demás no te entienden.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tu rutina diaria se verá alterada por pequeños imprevistos técnicos o cambios de horario.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Un viejo amor o un pasatiempo que abandonaste hace años vuelve a cobrar importancia.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía se concentra en el hogar. Puede haber confusiones con familiares o problemas con electrodomésticos.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
¡Cuidado con los traslados! El tráfico y los malentendidos en mensajes cortos serán tu mayor reto.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es una semana para cuidar el bolsillo. Evita las compras impulsivas de "ofertas" que parecen demasiado buenas para ser verdad.__IP__
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Con el Sol y Mercurio (retrógrado) en tu signo, estás en el centro del huracán cósmico. Te sentirás muy sensible y quizás un poco perdido.