Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 4 de junio

4 de junio 2026 · 07:02hs
Horóscopo Géminis

UNO Santa Fe

Horóscopo Géminis

Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Energía del día: Tu regente te impulsa a tomar la iniciativa en el ámbito profesional. Si venías postergando una decisión importante, hoy es el día para avanzar.
  • Amor: En las relaciones, bajá un cambio. La intensidad es buena, pero la exigencia constante puede agobiar a tu entorno.
  • Dinero/Trabajo: Una propuesta inesperada o un mensaje clave te abrirá una puerta comercial antes del fin de semana.
horoscopo .jpg

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Energía del día: Sentirás la necesidad de ordenar tus prioridades materiales y emocionales. Buen momento para limpiar espacios y despejar la mente.
  • Amor: La estabilidad será tu refugio. Un momento de complicidad silenciosa con alguien especial te recargará las energías.
  • Dinero/Trabajo: Evitá los gastos impulsivos basados en la ansiedad. El terreno laboral te exige paciencia frente a un cambio de planes de último momento.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Energía del día: Estás en tu salsa. Tu mente brilla con ideas creativas y tu capacidad de persuasión está en su punto más alto de la semana.
  • Amor: El juego de palabras y el flirteo intelectual serán tus mejores herramientas. Si estás en pareja, rompan la rutina con algo improvisado.
  • Dinero/Trabajo: Momento ideal para presentar proyectos, cerrar acuerdos o rendir exámenes. La palabra clave hoy es negociación.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Energía del día: La Luna te invita a la introspección. No te exijas estar al 100% para los demás; necesitás un momento de repliegue para procesar emociones.
  • Amor: Es un buen día para sanar viejos rencores o tener esa charla íntima que venías esquivando. Escuchá a tu intuición.
  • Dinero/Trabajo: Perfil bajo en la oficina. Resolvé lo pendiente en solitario y evitá sumarte a debates o chismes de pasillo que no te conciernen.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Energía del día: Tu vida social se activa de manera notable. Los amigos y los proyectos colectivos toman el protagonismo absoluto de la jornada.
  • Amor: Si estás soltero/a, los entornos grupales o las redes sociales pueden traer sorpresas agradables. En pareja, compartan salidas con amigos comunes.
  • Dinero/Trabajo: El trabajo en equipo dará mejores frutos que el esfuerzo individual. Delegar responsabilidades te restará un peso enorme de encima.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Energía del día: Todas las miradas se posan sobre vos en el ámbito profesional o social. Tu disciplina y nivel de detalle serán reconocidos.
  • Amor: Buscás claridad. Las promesas vacías ya no te conforman, por lo que exigirás compromisos reales y gestos concretos.
  • Dinero/Trabajo: Se proyecta una jornada de alta exigencia, pero con grandes recompensas a mediano plazo. Un superior tiene los ojos puestos en tu desempeño.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Energía del día: Te invade un deseo de expansión, aprendizaje y aventura. Excelente jornada para planificar viajes, iniciar cursos o cambiar de perspectiva.
  • Amor: La rutina te pesa más que de costumbre. Buscá conectar con personas que te desafíen a salir de tu zona de confort y te hagan reír.
  • Dinero/Trabajo: Si tenés asuntos legales o burocráticos pendientes, las energías de hoy juegan a tu favor para destrabar firmas o papeles.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Energía del día: Un día de transformación y de ir a fondo en tus asuntos. No te vas a conformar con las respuestas superficiales de tu entorno.
  • Amor: La pasión y los celos pueden caminar por una línea muy delgada hoy. Canalizá la energía hacia la intimidad y la conexión profunda.
  • Dinero/Trabajo: Buen momento para analizar inversiones, deudas o recursos compartidos. Podrías recibir noticias sobre un dinero que dabas por perdido.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Energía del día: El foco está puesto en el "otro". Los espejos que te pone la vida hoy te ayudarán a entender qué necesitás ajustar en vos mismo.
  • Amor: Las relaciones de pareja se vuelven el eje del día. Busquen consensos en lugar de querer tener siempre la última palabra.
  • Dinero/Trabajo: Es un gran momento para sociedades, alianzas estratégicas o firmas de contratos. El beneficio mutuo será la clave del éxito.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Energía del día: Jornada dedicada al cuerpo, la salud y las rutinas diarias. Sentirás la necesidad de ajustar tus hábitos alimentarios o de descanso.
  • Amor: El afecto hoy se demuestra con hechos cotidianos y ayuda práctica, más que con grandes declaraciones románticas.
  • Dinero/Trabajo: Habrá mucha carga de tareas operativas pendientes. Organizá tu agenda a primera hora para que el día no te termine devorando el humor.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Energía del día: La creatividad, el juego y tu niño interior toman el control. Es un día ideal para dedicarle tiempo a tus hobbies o proyectos artísticos.
  • Amor: Tu magnetismo personal está por las nubes. Si buscás romance, hoy las miradas van a converger en vos. Dejate querer y divertite.
  • Dinero/Trabajo: Te animás a tomar riesgos creativos que otros no se atreven a asumir. Tu originalidad será tu mayor activo comercial el día de hoy.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Energía del día: El hogar y las raíces familiares demandan tu atención. Es un excelente día para quedarte adentro, redecorar tu rincón o conectar con los tuyos.
  • Amor: Necesitás sentir seguridad emocional y contención. Un espacio seguro con tus seres queridos será el mejor bálsamo para tu sensibilidad.
  • Dinero/Trabajo: Cuestiones vinculadas a inmuebles, alquileres o refacciones hogareñas avanzan a buen ritmo. En lo laboral, preferirás el trabajo remoto o los ambientes tranquilos.

Horóscopo jueves junio
Noticias relacionadas
Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Alcoholemia, picadas y semáforos en rojo: las multas más altas que rigen en la ciudad de Santa Fe

Alcoholemia, picadas y semáforos en rojo: las multas más altas que rigen en la ciudad de Santa Fe

Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

Último Momento
Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Alcoholemia, picadas y semáforos en rojo: las multas más altas que rigen en la ciudad de Santa Fe

Alcoholemia, picadas y semáforos en rojo: las multas más altas que rigen en la ciudad de Santa Fe

Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

San José del Rincón: detuvieron a un hombre que efectuó disparos en un baldío tras una discusión

San José del Rincón: detuvieron a un hombre que efectuó disparos en un baldío tras una discusión

La Provincia denunció a una asociación civil de Santa Fe por el presunto uso irregular de fondos para asistencia alimentaria

La Provincia denunció a una asociación civil de Santa Fe por el presunto uso irregular de fondos para asistencia alimentaria

Ovación
Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Torneo Apertura: Colón (SF) y Alma armaron una de las semifinales

Torneo Apertura: Colón (SF) y Alma armaron una de las semifinales

Lanús es el nuevo campeón de la Liga Argentina y vuelve a la élite tras 10 años

Lanús es el nuevo campeón de la Liga Argentina y vuelve a la élite tras 10 años

Rumbo al Mundial: el plan de Scaloni para recuperar a los soldados de Qatar

Rumbo al Mundial: el plan de Scaloni para recuperar a los soldados de Qatar

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco