Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de ANSES y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

La estafa ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero al 3100. Tras un llamado telefónico y una visita de un falso contador, la víctima entregó sus ahorros en moneda extranjera y quedó encerrada en su propia casa.

Una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en barrio Sur﻿.

Una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero al 3100, a pocos metros de la Legislatura provincial, donde delincuentes lograron apoderarse de una importante suma de dinero, que rondaría los 20 mil dólares, tras hacerse pasar por representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según relató Iván, sobrino de la damnificada, todo comenzó con un llamado telefónico proveniente de un número con característica de Buenos Aires. Durante la comunicación, una mujer le informó a la jubilada que debía realizar un supuesto cambio de billetes por problemas de numeración o porque se trataba de dólares antiguos.

“A mi familiar, una persona de 87 años, le hicieron un llamado supuestamente de ANSES. Le dijeron que tenían que hacer un cambio de dinero y después enviaron a una persona”, contó.

El falso contador y la entrega del dinero

Minutos después de la llamada, un hombre de alrededor de 30 años se presentó en la vivienda. De acuerdo con la descripción aportada por la víctima, se trataba de una persona alta, bien vestida y con apariencia profesional.

El estafador aseguró ser contador y dijo trabajar junto a un familiar de la mujer. Incluso simuló mantener conversaciones telefónicas con el sobrino de la víctima para reforzar la credibilidad de la historia y ganar su confianza.

“Ella se fue negando a entregar el dinero, pero evidentemente el chamuyo fue más fuerte. Él hacía anotaciones de numeración y nombres porque supuestamente había que cambiar los billetes antes del miércoles”, relató Iván.

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Finalmente, la mujer entregó una suma importante de dinero en moneda extranjera que conservaba desde hacía varios meses. Aunque la familia no precisó el monto exacto, confirmó que se trataba de una cifra significativa.

La víctima quedó encerrada en su casa

Una vez concretada la maniobra, el falso contador abandonó la vivienda con el dinero y también se llevó las llaves del domicilio.

“Después se va con el dinero y ella percibe que era un robo. Les empieza a gritar, se llevan las llaves y queda encerrada dentro de la casa”, explicó el familiar.

Pese al impacto emocional de la situación, la mujer no sufrió agresiones físicas ni amenazas directas. “Está bien, con los nervios correspondientes a las circunstancias”, señaló Iván.

Investigación y alerta por una modalidad que se repite

Tras el llamado de la familia, personal policial acudió al lugar e inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables.

Según explicó el sobrino de la víctima, una cámara de seguridad ubicada cerca de la vivienda no habría registrado movimientos sospechosos porque no apunta directamente hacia el inmueble afectado.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva que sigue teniendo como principales objetivos a adultos mayores. A través de llamados telefónicos, falsas gestiones bancarias o supuestos trámites vinculados a organismos públicos, los delincuentes buscan generar confianza para obtener dinero o datos sensibles de sus víctimas.

Las autoridades reiteran la recomendación de no entregar dinero ni información personal ante este tipo de comunicaciones y verificar siempre cualquier gestión con familiares o a través de los canales oficiales de los organismos involucrados.