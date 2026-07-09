9 de julio 2026

9 de julio 2026 · 07:20hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 9 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: La armonía en el hogar está al alcance de la mano si cedés un poco y dejás de lado el dogmatismo.

Dinero: El azar o la intuición te juegan a favor. Buen momento para ordenar cuentas pendientes.

Salud: Cuidá tus articulaciones y evitá los movimientos bruscos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Mostrarás un carisma único que afianzará tus lazos afectivos. Noche ideal para el romance.

Dinero: Se te ocurrirán ideas brillantes para el trabajo, pero andá con diplomacia porque podés encontrar cierta resistencia.

Salud: Si tenés algo atragantado, es un buen momento para hablarlo con calma.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: No te tomes a pecho los pequeños roces; el amor crece si le das espacio a la comprensión.

Dinero: Jornada muy provechosa en lo laboral. Escuchá la opinión de tus compañeros antes de firmar o cerrar acuerdos.

Salud: Aunque sientas que todo se pone patas arriba, los cambios que vienen son para bien y tu cuerpo lo va a agradecer.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Es momento de limar asperezas con tu pareja o seres queridos. No cargues tus frustraciones en el otro.

Dinero: La mañana puede arrancar un poco monótona o pesada, pero la tarde promete mejores resultados.

Salud: Ojo con las distracciones si manejás o vas por la calle; controlá tus tiempos y andá sin apuro.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Tu sensibilidad estará a flor de piel. Intentá que los malentendidos familiares no te frenen el día.

Dinero: Tu olfato material está al máximo. Habrá novedades financieras y es un buen momento para planificar inversiones.

Salud: No te inhibas ni te guardes tus talentos; explorar tus aptitudes ocultas te va a renovar la energía.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Cambios de planes a último momento podrían generar chispas. Intentá consensuar las decisiones.

Dinero: Paciencia. Aunque sientas que todo avanza más lento de lo que te gustaría, tu mejor arma hoy es la diplomacia.

Salud: Buscá la armonía interior y controlá los impulsos. Practicar la respiración consciente te va a salvar el día.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: El reencuentro con una vieja amistad o un afecto del pasado te puede cambiar los planes para mejor.

Dinero: Antes de exigir responsabilidades a los demás en el trabajo, mirá el panorama completo. Evitá los choques innecesarios.

Salud: Momento ideal para dejar atrás un mal hábito y empezar a cuidar la piel o la alimentación.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Tu magnetismo estará altísimo. Aparece alguien que potenciará tus emociones más profundas o renacerá la pasión en tu pareja.

Dinero: Cuidado con los celos profesionales a tu alrededor. Exponé tus puntos de vista sin imponerlos.

Salud: Prestale atención a la garganta ante los cambios de temperatura y no te automediques.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Período de emociones intensas. Dedicate a atar los cabos sueltos en tu relación y no te dejes llevar por falsas expectativas.

Dinero: Apurate a cerrar los asuntos pendientes; tu intuición te guiará con éxito. Se vislumbran movimientos o viajes rentables.

Salud: El ritmo acelerado de la semana te está pasando factura. Un buen descanso y un paseo diario te van a devolver el eje.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Sorpresas agradables en el ámbito afectivo. El espíritu romántico estará a la orden del día.

Dinero: Te vas a descubrir como un gran negociador. Si estás esperando respuestas de otros, dales su tiempo y no presiones.

Salud: Hacete cargo de tus decisiones y descansá. Ojo con los excesos en las comidas y la humedad que puede hacer resentir tus huesos.

Pisces (19 de febrero - 20 de marzo)