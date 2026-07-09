Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 9 de julio

9 de julio 2026 · 07:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Cáncer

UNO Santa Fe

Horóscopo Cáncer

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Amor: Día para bajar un cambio y no presionar. Evitá los reclamos impulsivos.
  • Dinero: No te apures con las decisiones importantes; los cambios se acomodarán solos a tu favor.
  • Salud: Un poco de aire libre o una caminata te vendrá excelente para descargar tensiones.
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Amor: La armonía en el hogar está al alcance de la mano si cedés un poco y dejás de lado el dogmatismo.
  • Dinero: El azar o la intuición te juegan a favor. Buen momento para ordenar cuentas pendientes.
  • Salud: Cuidá tus articulaciones y evitá los movimientos bruscos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Amor: Mostrarás un carisma único que afianzará tus lazos afectivos. Noche ideal para el romance.
  • Dinero: Se te ocurrirán ideas brillantes para el trabajo, pero andá con diplomacia porque podés encontrar cierta resistencia.
  • Salud: Si tenés algo atragantado, es un buen momento para hablarlo con calma.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor: No te tomes a pecho los pequeños roces; el amor crece si le das espacio a la comprensión.
  • Dinero: Jornada muy provechosa en lo laboral. Escuchá la opinión de tus compañeros antes de firmar o cerrar acuerdos.
  • Salud: Aunque sientas que todo se pone patas arriba, los cambios que vienen son para bien y tu cuerpo lo va a agradecer.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor: Es momento de limar asperezas con tu pareja o seres queridos. No cargues tus frustraciones en el otro.
  • Dinero: La mañana puede arrancar un poco monótona o pesada, pero la tarde promete mejores resultados.
  • Salud: Ojo con las distracciones si manejás o vas por la calle; controlá tus tiempos y andá sin apuro.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Amor: Tu sensibilidad estará a flor de piel. Intentá que los malentendidos familiares no te frenen el día.
  • Dinero: Tu olfato material está al máximo. Habrá novedades financieras y es un buen momento para planificar inversiones.
  • Salud: No te inhibas ni te guardes tus talentos; explorar tus aptitudes ocultas te va a renovar la energía.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor: Cambios de planes a último momento podrían generar chispas. Intentá consensuar las decisiones.
  • Dinero: Paciencia. Aunque sientas que todo avanza más lento de lo que te gustaría, tu mejor arma hoy es la diplomacia.
  • Salud: Buscá la armonía interior y controlá los impulsos. Practicar la respiración consciente te va a salvar el día.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor: El reencuentro con una vieja amistad o un afecto del pasado te puede cambiar los planes para mejor.
  • Dinero: Antes de exigir responsabilidades a los demás en el trabajo, mirá el panorama completo. Evitá los choques innecesarios.
  • Salud: Momento ideal para dejar atrás un mal hábito y empezar a cuidar la piel o la alimentación.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor: Tu magnetismo estará altísimo. Aparece alguien que potenciará tus emociones más profundas o renacerá la pasión en tu pareja.
  • Dinero: Cuidado con los celos profesionales a tu alrededor. Exponé tus puntos de vista sin imponerlos.
  • Salud: Prestale atención a la garganta ante los cambios de temperatura y no te automediques.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Amor: Período de emociones intensas. Dedicate a atar los cabos sueltos en tu relación y no te dejes llevar por falsas expectativas.
  • Dinero: Apurate a cerrar los asuntos pendientes; tu intuición te guiará con éxito. Se vislumbran movimientos o viajes rentables.
  • Salud: El ritmo acelerado de la semana te está pasando factura. Un buen descanso y un paseo diario te van a devolver el eje.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Amor: Sorpresas agradables en el ámbito afectivo. El espíritu romántico estará a la orden del día.
  • Dinero: Te vas a descubrir como un gran negociador. Si estás esperando respuestas de otros, dales su tiempo y no presiones.
  • Salud: Hacete cargo de tus decisiones y descansá. Ojo con los excesos en las comidas y la humedad que puede hacer resentir tus huesos.

Pisces (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor: Te vas a sentir muy necesitado del cariño de los tuyos. No te encierres en tu caparazón, expresate libremente.
  • Dinero: Si dudás entre dos opciones económicas, mejor poné pausa y no gastes tus reservas. En lo laboral, hay progreso a la vista.
  • Salud: Tomate las cosas con humor y no intentes hacer mil cosas a la vez porque terminarás agotado.

Horóscopo julio jueves
Noticias relacionadas
Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Último Momento
Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

Ovación
Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Juegos Suramericanos: El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional

Juegos Suramericanos: El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

Scaloni empieza a despejar dudas sobre el once titular de Argentina ante Suiza

Scaloni empieza a despejar dudas sobre el once titular de Argentina ante Suiza

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados