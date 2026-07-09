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Pronóstico del tiempo en Santa Fe: mejora la temperatura y el fin de semana tendrá máximas de 22°

El informe del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé condiciones relativamente estables y un progresivo aumento de la temperatura hacia el fin de semana

9 de julio 2026 · 07:51hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo parcialmente nublado, y con una temperatura de 12.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables con un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Temperaturas con poco cambio. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando al este/sureste.

En tanto para el viernes se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales durante la jornada. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 22º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

pronóstico Santa Fe Temperaturas
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