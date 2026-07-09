Pronóstico del tiempo en Santa Fe: mejora la temperatura y el fin de semana tendrá máximas de 22°

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo parcialmente nublado, y con una temperatura de 12.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables con un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Temperaturas con poco cambio. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando al este/sureste.