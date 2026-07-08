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La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Este miércoles, el seleccionado argentino regresó a los entrenamientos, con todos los jugadores a disposición para el choque ante Suiza

8 de julio 2026 · 22:01hs
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La Selección Argentina retomó los entrenamientos pensando en Suiza.

La Selección Argentina retomó los entrenamientos pensando en Suiza.

La Selección Argentina volvió a entrenarse luego de un exigente triunfo por 3-2 ante Egipto y, en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Todos a disposición para el partido ante Suiza

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el representativo nacional cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos, entraron desde el banco o fueron reemplazados en el duelo ante los egipcios.

Mientras tanto, con el astro Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en la histórica remontada ante el elenco africano hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y en la recuperación muscular.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni volverá a jugar este sábado 11 de julio, desde las 22 (horario argentino), en el estadio Arrowhead, de Kansas City, en busca de volver a jugar las semifinales de una Copa del Mundo, con Suiza como su rival. La Selección no perdió el tiempo luego de un triunfo agónico y memorable ante Egipto y ya entrenó en Kansas City.

La delegación nacional regresó a la ciudad de Kansas City, en la que se había concentrado durante la fase de grupos y, luego de algunos días parando en Miami, retomó los ejercicios con el foco puesto en Suiza. Y lo positivo es que no hay jugadores lesionados, ya que lo de Cristian Romero fue un calambre.

En un entrenamiento de baja intensidad que tuvo lugar en el Sporting KC Training Center, y que contó con 15 minutos de apertura para la prensa, un nutrido grupo de futbolistas, entre los que se destacaban los defensores Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Gonzalo Montiel, y los delanteros Lautaro Martínez y Nicolás González, que sumaron diversa cantidad de minutos en el último encuentro, realizó pasadas y movimientos sin pelota durante la mayor parte de la práctica, además de un clásico “loco”.

Además de la atenta mirada del cuerpo técnico, también se encontraban apreciando el entrenamiento los futbolistas que jugaron la mayor parte del partido ante Egipto, quienes se acercaron al campo de juego una vez terminados los trabajos físicos.

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