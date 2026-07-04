Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 4 de julio

El sábado te invita a darte un gusto, Aries. Es un gran día para mimarte con una comida rica, un descanso prolongado o una compra que venías postergando. En el amor, buscá la estabilidad; los planes tranquilos y predecibles te sentarán mejor que la aventura.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La Luna sigue transitando por tu signo, potenciando tu magnetismo natural y tu confianza. Vas a notar que la gente busca tu compañía y tus consejos. Aprovechá este sábado para ponerte a vos en primer lugar y hacer exactamente lo que te dicte el corazón.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Un sábado de introspección y recarga. Si sentís la necesidad de quedarte en casa o pasar el día en un entorno tranquilo y silencioso, hacelo sin culpa. Tu mente estuvo muy activa últimamente y este aislamiento voluntario te ayudará a recuperar la claridad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los planes grupales o los encuentros con amigos entrañables son la mejor opción para hoy. Te vas a sentir muy conectado con tus afectos y el ambiente será de mutua contención. Si tenías un proyecto en mente, es un buen momento para compartirlo y escuchar opiniones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Incluso siendo sábado, tu mente podría estar dándole vueltas a tus metas a largo plazo o a una conversación importante con una figura de autoridad. No te obsesiones; usá esa energía para organizar tu semana y luego desconectá por completo para disfrutar la noche.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El cosmos te empuja a salir de la rutina, Virgo. Buscá actividades que te saquen de lo cotidiano: una escapada a un lugar nuevo, un restaurante diferente o una charla profunda sobre filosofía o espiritualidad. Tu mente necesita aire fresco y perspectivas nuevas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día de alta intensidad emocional y mucha sensualidad. Estás en un momento ideal para conectar a nivel profundo con tu pareja o con vos mismo. No le temas a tus deseos menos visibles; sacarlos a la luz te traerá una gran sensación de alivio y renovación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El foco de este sábado está puesto en tus relaciones más cercanas. Es una jornada excelente para pasar tiempo de calidad de a dos, limar asperezas y consolidar compromisos. Si estás soltero, una conversación casual podría encender una chispa inesperada.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El cuerpo te pide orden y bienestar. Aprovechá el sábado para organizar tus espacios físicos, hacer algo de ejercicio moderado o cocinar algo saludable. Sentir que tenés tus rutinas domésticas bajo control te dará mucha paz mental para encarar el resto del fin de semana.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

¡Día de puro disfrute, Capricornio! La alineación astral es perfecta para el romance, las salidas divertidas, el arte y la expresión personal. Dejá de lado las preocupaciones rígidas por unas horas y permitite jugar, reír y conectar con tu niño interior.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu refugio hoy será el hogar. El plan ideal para este sábado incluye sillón, una manta cómoda y la compañía de tus seres más queridos. Sentirás la necesidad de nutrir tus raíces y de pasar tiempo en un espacio donde te sientas completamente seguro y relajado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu agenda de sábado podría llenarse de llamados, mensajes y mates compartidos. Estás con ganas de charlar, debatir y enterarte de todo lo que pasa a tu alrededor. Es una excelente jornada para hacer paseos cortos o visitas espontáneas a personas que extrañabas.