Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 2 de julio

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El clima exterior te invita a bajar las revoluciones, Aries. Es un gran día para enfocarte en tu hogar y reordenar tus prioridades económicas. En lo laboral, la paciencia será tu mejor aliada ante posibles demoras.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu mente estará sumamente afilada hoy. Excelente jornada para resolver trámites pendientes, escribir o planificar los pasos de un proyecto a mediano plazo. En el amor, una conversación pendiente traerá mucho alivio.

Horóscopo diario gentileza

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Momento de cuidar los recursos. El cosmos te pide que revises tus gastos y evites tentaciones impulsivas. Un ingreso extra o una buena noticia sobre un negocio estancado podría llegar hacia el final del día.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Con la Luna transitando por tu signo, tus emociones estarán a flor de piel. Sentirás una gran conexión con tus necesidades personales. No te exijas de más; date el permiso de descansar y conectar con lo que te hace bien.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy el cuerpo te pide un freno. Es un día ideal para el retiro espiritual, la meditación o simplemente pasar tiempo a solas en un ambiente cálido. Escucha tus sueños; tu intuición estará enviándote mensajes claros.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los amigos y las redes de contención serán tu refugio en este jueves gélido. Un proyecto colectivo o una charla con alguien que estimás mucho te devolverá el entusiasmo y te abrirá la cabeza a nuevas ideas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día de alta exposición o exigencia en el terreno profesional. Las miradas están puestas en tus decisiones, pero sabrás responder con la diplomacia y el equilibrio que te caracterizan. Mantené los pies en la tierra.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Sentirás una fuerte necesidad de expandir tus horizontes materiales o mentales. Buen momento para planificar un viaje futuro, retomar estudios o buscar una nueva perspectiva filosófica ante un problema cotidiano.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es una jornada ideal para soltar lo que ya no te suma, Sagitario. Los astros favorecen la transformación interna y la resolución de deudas o temas legales compartidos. En la intimidad, la conexión será profunda.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El foco estará puesto firmemente en tus relaciones de pareja o sociedades. El espejo que te devuelven los demás te ayudará a entender qué contratos internos necesitás renovar. Busquen el calor del diálogo compartido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Día para reorganizar las rutinas, cuidar la salud y abrigarse bien frente a los cambios de temperatura. Pequeños ajustes en tu alimentación o en tus horarios laborales te harán ganar mucha energía y bienestar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La creatividad y el romance serán tus grandes motores hoy. Si tenés un proyecto artístico entre manos, este jueves la inspiración fluirá sola. Conectá con el juego, la autoexpresión y lo que le dicta tu corazón.