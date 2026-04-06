Amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela: investigan publicaciones desde cuentas falsas de Instagram

Las denuncias fueron presentadas por directivos de establecimientos educativos, la madre de un alumno y un funcionario municipal. La PDI identificó a un adolescente de 16 años como presunto autor de los mensajes que advertían sobre supuestos ataques a escuelas.

Las capturas de pantalla que se viralizaron en Rafaela y Sunchales.

En medio de la conmoción generada por el reciente episodio ocurrido en San Cristóbal , donde un alumno de 15 años mató a otro de 13 dentro de una escuela, comenzaron a circular en redes sociales una serie de mensajes con amenazas dirigidas a establecimientos educativos de las ciudades de Sunchales y Rafaela .

Las publicaciones, que rápidamente se viralizaron entre estudiantes y docentes, fueron difundidas desde dos cuentas falsas de Instagram y advertían sobre supuestos ataques armados contra escuelas secundarias.

Ante la situación, cuatro directores de instituciones educativas del departamento Castellanos, la madre de un alumno y un funcionario de la Municipalidad de Rafaela presentaron denuncias formales, lo que motivó el inicio de una investigación judicial.

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Mensajes con amenazas y fotos de armas

Según se desprende de la investigación, las publicaciones fueron detectadas el viernes 3 de abril, pocos días después del hecho ocurrido en San Cristóbal. Los mensajes se difundieron desde los perfiles @Gisela.i2 y @Gisela.ai2, que contenían historias y posteos con amenazas dirigidas a docentes y alumnos, además de imágenes de armas de fabricación casera.

Entre las capturas de pantalla que circularon por redes y grupos de mensajería aparecían textos con errores de ortografía que advertían sobre presuntos ataques a escuelas técnicas de Rafaela.

Uno de los mensajes viralizados señalaba: “La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y brotécnicas de Rafaela”, mientras que otra publicación mencionaba: “Agarresen el lunes escuela técnica... vamos a ir con todo, a puro tiro”.

Las amenazas también apuntaban contra docentes en general. En otra historia publicada desde esas cuentas se advertía que “los profesores se cuiden”, al tiempo que otro posteo hacía referencia directa al episodio ocurrido días antes en San Cristóbal.

Denuncias e investigación de la PDI

Frente a la preocupación generada en la comunidad educativa, las autoridades policiales iniciaron actuaciones bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación. La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las fiscales intervinientes delegaron distintas tareas en los investigadores, que incluyeron entrevistas a denunciantes, análisis de redes sociales, preservación de perfiles digitales y rastreo de las cuentas desde donde se habían publicado las amenazas.

A partir de ese trabajo, los investigadores lograron identificar a un posible autor de los mensajes.

Un adolescente identificado y secuestro de dispositivos

Las medidas investigativas condujeron a M. B., un adolescente de 16 años domiciliado en Sunchales, señalado como presunto responsable de las publicaciones.

Durante un procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y un revólver calibre .22, que pertenecía a un familiar del joven.

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En cuanto a las armas artesanales que aparecían en las publicaciones, no fueron encontradas durante el operativo. Según determinaron los investigadores, las imágenes utilizadas en los posteos en realidad correspondían a capturas de un video difundido previamente en TikTok por un portal de noticias policiales de la provincia de San Juan.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que fueron creadas las cuentas y difundidos los mensajes, así como el alcance de las amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa de la región.