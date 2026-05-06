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Subsidios al gas en mayo: cómo saber si te corresponde y cómo hacer el trámite

El nuevo esquema SEF amplía la ayuda en plena temporada de frío. Todo lo que hay que tener en cuenta para acceder

6 de mayo 2026 · 08:29hs
Subsidios al gas en mayo: cómo saber si te corresponde y cómo hacer el trámite

El Gobierno nacional incrementó esta semana la proporción de subsidios al gas en las tarifas de mayo, lo que despertó el interés de miles de usuarios por saber si pueden acceder al beneficio y cómo gestionarlo. La medida se enmarca en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde comienzos de 2026.

Subsidios al gas: aumentan los beneficios en mayo

Durante este mes, los usuarios de gas natural y propano por red incluidos en el SEF recibirán una bonificación del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado. Esto se debe a un incremento adicional del 25% sobre el subsidio base del 50% que ya regía para los meses de mayor demanda.

El objetivo oficial es amortiguar el impacto de las tarifas en los hogares de menores ingresos durante el invierno.

Quiénes pueden acceder al subsidio

Para ingresar al esquema de subsidios al gas, los hogares deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos:

  • Tener ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC. Actualmente, el tope es de $4.303.391,43.
  • También podrán acceder quienes no integren el segmento de mayores ingresos y además cuenten con:
    • Certificado de Vivienda (ReNaBaP)
    • Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
    • Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Quiénes quedan excluidos

No podrán acceder a los subsidios energéticos los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones:

  • Poseer vehículos con menos de 3 años de antigüedad (excepto si hay una persona con CUD en el hogar)
  • Tener tres o más propiedades
  • Contar con embarcaciones de lujo o aeronaves
  • Poseer activos societarios

Cómo solicitar el subsidio al gas

El trámite para acceder al beneficio es online y se realiza a través de la web oficial del Ministerio de Economía. Estos son los pasos:

  • Ingresar al sitio y completar la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
  • Tener a mano la siguiente documentación:
    • Número de medidor y de cliente (figura en la factura)
    • DNI vigente
    • CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años
    • Correo electrónico activo
  • Completar el formulario con carácter de declaración jurada, incluyendo datos de ingresos, situación laboral y composición del hogar.
  • Esperar la evaluación oficial, que determinará si corresponde el beneficio.

Importante: quiénes no deben reinscribirse

  • Los usuarios ya registrados en el ex RASE no deben volver a realizar el trámite.
  • Tampoco deben reinscribirse quienes ya estén dentro del actual régimen SEF, incluso para acceder al aumento del subsidio.

• LEER MÁS: Tarifa de gas en Santa Fe: otorgan un subsidio extraordinario de 25% para usuarios de bajos recursos en mayo

subsidios gas
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