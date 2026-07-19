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María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

La cantante argentina fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un cambio de último momento en su agenda había alimentado las versiones sobre su participación.

19 de julio 2026 · 10:50hs
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María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya tiene uno de sus momentos más esperados confirmado: María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La participación de la artista se confirmó pocas horas antes del partido y puso fin a las especulaciones que se habían generado durante los últimos días, luego de que modificara el horario de un recital que tenía previsto brindar en España.

Modificó su agenda por la albiceleste

Este sábado, Becerra debía presentarse en el Festival Bigsound de Pontevedra, pero adelantó su show dos horas y media. La decisión despertó versiones sobre un posible viaje exprés hacia Estados Unidos para formar parte del espectáculo previo a la final.

"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy", informaron los organizadores del festival a través de sus redes sociales, un anuncio que fortaleció los rumores que finalmente se confirmaron.

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La expectativa también había crecido a partir de comentarios realizados desde el propio MetLife Stadium, donde periodistas presentes durante los ensayos anticipaban que la voz que se escuchaba correspondía a la intérprete de La nena de Argentina.

Con esta confirmación, María Becerra se suma a uno de los momentos más emblemáticos de la gran definición mundialista, en una ceremonia que será seguida por millones de personas en todo el planeta.

Una artista con vínculo especial con la Selección

La cantante mantiene una relación cercana con varios integrantes del plantel argentino y, en especial, con Lionel Messi.

En 2024, durante la preparación de la Selección para la Copa América, el capitán argentino asistió junto a Antonela Roccuzzo a una edición de la fiesta Bresh en Miami, donde Becerra fue una de las artistas principales.

Tiempo después, la cantante recordó aquel encuentro y destacó un gesto del capitán argentino.

"Llegamos, nos saludamos y me dijo: 'Esperá que voy a buscar a Anto, que se moría por saludarte'. Fue un momento muy lindo", contó en una entrevista.

Además, reveló una anécdota que la sorprendió. "Cuando terminó todo, se fue, pero a los pocos minutos volvió para saludar a la moza que nos había atendido durante la noche porque se había olvidado de hacerlo. Un genio, un tipazo", recordó.

Con ese antecedente y su confirmación como intérprete del Himno Nacional, María Becerra será una de las protagonistas de la ceremonia inaugural de una final que volverá a tener a la Selección Argentina como gran protagonista en busca de un nuevo título mundial.

María Becerra Mundial himno Argentina Selección
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