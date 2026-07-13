"El deporte no es una guerra": el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

A horas del cruce por las semifinales del Mundial 2026, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" pidió vivir el partido como un evento deportivo y recordó que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas debe sostenerse por la vía diplomática y pacífica.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a diferenciar el deporte del conflicto bélico y pidió que el encuentro sea vivido con respeto, memoria y sin expresiones de odio.

A través de un documento dirigido a la sociedad, los medios de comunicación y los hinchas, la entidad sostuvo que el enfrentamiento futbolístico no debe interpretarse como una revancha por la Guerra de Malvinas , sino como un acontecimiento deportivo de alcance mundial.

"El deporte no es la guerra. El partido de semifinales es un evento deportivo, no una revancha armada ni una compensación histórica", señalaron los excombatientes.

La Federación reconoció que el partido tiene una carga simbólica por la historia compartida entre ambos países y por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero remarcó que esa causa debe sostenerse en los ámbitos internacionales mediante la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico, tal como establece la Constitución Nacional.

"Malvinas Argentinas", sin odio ni xenofobia

En el comunicado, los veteranos destacaron que el verdadero desafío es mantener vigente el reclamo soberano sin confundirlo con la competencia deportiva.

"Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, el verdadero triunfo argentino es que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' siga presente como un ejercicio de memoria y soberanía, sin caer en la xenofobia ni en el odio", expresaron.

Además, recordaron a los 649 argentinos que murieron durante la guerra de 1982 y pidieron que el acompañamiento a la Selección esté marcado por el respeto hacia quienes combatieron por el país.

Un llamado a la memoria

La Federación también convocó a periodistas, hinchas y a toda la sociedad a aprovechar la visibilidad del Mundial para mantener vivo el reclamo argentino por las islas.

"Que el fútbol sea un puente para malvinizar y recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca", afirmaron.

Finalmente, el documento concluye con un mensaje que resume el espíritu del comunicado: "Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", reafirmando que el apoyo a la Selección puede convivir con la defensa de la memoria y del reclamo soberano por vías democráticas y pacíficas.

El comunicado completo

Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" de la República Argentina

EL SENTIMIENTO MALVINERO NO SE NEGOCIA: LA MEMORIA SE DEFIENDE EN CADA CANCHA

Ante las instancias finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sitúan a nuestra Selección Nacional en una semifinal de alto impacto histórico frente a Inglaterra, junto a los cruces de Francia y España en el cuadro europeo —naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago—, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas emite el presente comunicado a la opinión pública, a los medios de comunicación y al pueblo argentino.

El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional.

Desde esta Federación queremos manifestar:

El deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional.

El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional. Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de "¡Malvinas Argentinas!" flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía.

Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía. Honor y Gloria eternos: Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca.

La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica.