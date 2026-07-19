Caos en la previa de Argentina-España: miles de hinchas quedaron varados en EE.UU. y las entradas superan los US$10.000

Cancelaciones de vuelos, falta de autos de alquiler y una reventa con precios récord complican a los fanáticos que intentan llegar al MetLife Stadium para presenciar la definición del Mundial entre la Selección Argentina y España.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España está marcada por el entusiasmo, pero también por importantes complicaciones para miles de hinchas argentinos que intentan llegar al MetLife Stadium, en Nueva Jersey. A pocas horas del partido decisivo, numerosos fanáticos permanecen varados en distintas ciudades de Estados Unidos debido a cancelaciones y demoras aéreas, mientras que la reventa de entradas alcanzó cifras récord.

Las dificultades comenzaron tras la clasificación de la Selección Argentina a la final. Las condiciones climáticas adversas y la saturación de los principales aeropuertos estadounidenses provocaron un fuerte impacto en la operación aérea, dejando a muchos pasajeros sin posibilidad de llegar a tiempo a Nueva York.

Uno de los puntos más afectados fue el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, desde donde partían numerosos vuelos hacia el noreste del país. Allí se registraron importantes demoras y cancelaciones, mientras que las alternativas disponibles incluían escalas tan extensas que impedían arribar antes del inicio del encuentro.

Viajes de hasta 14 horas por ruta

Frente a la falta de vuelos, muchos simpatizantes buscaron continuar el viaje por tierra. Sin embargo, las empresas de alquiler de vehículos agotaron rápidamente su disponibilidad y dejaron sin opciones a quienes pretendían trasladarse por carretera.

Ante ese escenario, numerosos grupos de argentinos optaron por recorrer más de 14 horas en automóvil o trasladarse hacia aeropuertos secundarios ubicados en otros estados para intentar conseguir un vuelo directo hacia el área de Nueva York.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de hinchas que compartían pedidos de ayuda, ofertas para compartir vehículos y consultas sobre rutas alternativas para llegar al estadio.

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Entradas con valores récord

A las complicaciones en el transporte se suma el fuerte incremento en el precio de las entradas para la final.

Según trascendió, la reventa oficial habilitada por la FIFA comenzó con valores cercanos a los 8.500 dólares para las ubicaciones más alejadas del campo de juego, mientras que las mejores plateas ya superan los 10.000 dólares.

Los elevados precios generaron sorpresa incluso entre quienes ya tenían asegurado su ingreso, ya que varios recibieron ofertas para revender sus localidades por cifras muy superiores a las abonadas originalmente.

Impacto también en Argentina

La clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni también provocó un fuerte movimiento en el mercado turístico argentino.

Tras el pase a la final se disparó la demanda de vuelos hacia Estados Unidos y las agencias registraron un pico de consultas. Incluso se programaron servicios especiales para atender la demanda, aunque los últimos pasajes disponibles llegaron a ofrecerse por más de 4 millones de pesos, con itinerarios que incluían múltiples escalas.

Mientras tanto, miles de hinchas continúan buscando alternativas de último momento para llegar al MetLife Stadium y acompañar a la Selección en el partido que definirá al campeón del mundo.