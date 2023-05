Murió uno de los tres argentinos atacados a machetazos en una playa de México

Embed Benjamín Gamond (QEPD)



Te recordaremos siempre con esa sonrisa, Benja. pic.twitter.com/F86XvYqDGD — Tala Rugby Club (@TalaRugbyClub) May 15, 2023

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, comunicaron en las redes sociales.

Benjamín había sido trasladado en avión sanitario desde las playas de Puerto Escondido hacia la capital mexicana para que fuese atendido en un hospital de mayor complejidad, dados los daños neurológicos sufridos por los embates de machete que recibió desde atrás, en la cabeza.

El agresor fue identificado como Cruz Irving Martínez Flores, un nativo del estado de Guerrero, de 21 años. Benjamín fue atacado cuando terminaba de almorzar, con su mejor amigo y la novia en un kiosco de playa en el parque nacional Lagunas de Chacahua.

Tras el fallecimiento, el Tala Rugby Club, de Córdoba, la institución deportiva donde el joven se desempeñaba como jugador de la Clase 2000 emitió un comunicado. “Con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido ‘Benja’ Gamond. Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”, dice la carta firmada por la comisión directiva de esa entidad deportiva.

En tanto, Santiago Lastra (22) y Macarena Elía González (29), los otros dos argentinos que viajaban con Benjamín y que también fueron atacados a machetazos, se encuentran fuera de peligro. Santiago, también oriundo de Córdoba, sufrió cortes en las manos y una fractura. Macarena, novia de Santiago y oriunda de Necochea, sufrió cortes profundos en la espalda.

Según informó el diario La Voz, Benjamín se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el área gastronómica. Fue allí, luego de recibir la visita de su amigo y la novia, cuando sufrieron el brutal ataque.

Gamond había llegado el miércoles pasado, junto a su amigo de la infancia, Santiago Lastra, y la novia de él, Macarena González –oriunda de Necochea–, a Lagunas de Chacahua, al noroeste de Puerto Escondido. El viernes estaban los tres almorzando en un kiosco en la playa cuando apareció un hombre “de la nada” y les empezó a pegar con un machete, desde atrás.

“Benja” sufrió dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo y varios cortes en el rostro, además de que tenía uno de sus ojos “muy complicado”, según se explicó; quedó, desde ese mismo momento, en estado es crítico. Sus dos amigos, que fueron atacados cuando advirtieron la agresión contra Gamond e intentaron defenderlo, tienen heridas (cortes y, Santiago, un brazo fracturado), pero están fuera de peligro. Los tres fueron atendidos en el lugar por paramédicos, los trasladaron en lancha a El Zapotalito, de allí a un centro asistencial de la localidad de Río Grande y, después, al Hospital Ángel del Mar, en la ciudad de Puerto Escondido.