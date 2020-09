Nuevo Ahora 12: qué rubros se agregaron y cuáles quedaron afuera

Los nuevos productos pertenecen a los rubros:

Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar

Servicios educativos

Servicios de cuidado personal (entre ellos peluquerías y centros de estética)

Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales

Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas

Servicios de instalación de alarmas y balnearios

De acuerdo con el texto oficial, continúan dentro del Ahora 12:

Artículos de línea blanca

Indumentaria

Calzado y marroquinería

Materiales y herramientas de la construcción

Muebles

Bicicletas

Motos

Turismo

Colchones

Libros

Artículos de librería

Anteojos y lentes de contacto

Juguetes y juegos de mesa

Neumáticos

Accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos

Instrumentos musicales

Computadoras, notebooks y tabletas

Artefactos de iluminación

Televisores

Perfumería

Pequeños electrodomésticos

Servicios de preparación para el deporte

Equipamiento médico

Alimentos

Máquinas y herramientas y medicamentos.

Los productos de origen nacional y servicios podrán ser adquiridos en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales; en estos dos últimos casos, los consumidores gozarán automáticamente de un período de gracia de tres meses sin costos adicionales.

Por su parte, los comerciantes seguirán con las mismas condiciones financieras que rigen actualmente.

Asimismo, habrá un régimen sancionatorio: las infracciones se aplicarán cuando la adhesión de los proveedores y comercios no se realice en conformidad con el reglamento del programa, o bien cuando se le otorgue un uso indebido a la señalética de Ahora 12.

Además, se dispondrán cuando se ofrezcan bienes que no sean de producción nacional o servicios que no sean prestados en el territorio nacional (excepto las lámparas y tubos de iluminación con tecnología led) y también cuando se ofrezcan bienes o servicios que no estén incluidos en el programa.