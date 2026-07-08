Uno Santa Fe | empresa

Una empresa autorizó a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidió en pleno partido

Se trata de Metalfor, una compañía de maquinaria agrícola, que la semana pasada pidió un proceso preventivo de crisis. Los operarios eran de su planta de Noetinger, en Córdoba

8 de julio 2026 · 20:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Una empresa autorizó a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidió en pleno partido

Una semana después de pedir la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos, la fabricante cordobesa de maquinaria agrícola Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger.

Las desvinculaciones se produjeron en medio de un episodio que generó fuerte malestar entre los operarios: los trabajadores se habían retirado antes de horario, con autorización, para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto. Mientras seguían el encuentro, comenzaron a recibir los avisos para retirar los telegramas de despido en el correo.

La planta de Noetinger, localidad del departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de las cesantías. Según relataron trabajadores al medio La Voz, muchos creían que la apertura del PPC garantizaba cierta estabilidad laboral mientras se desarrollaba la instancia de negociación entre la empresa, el sindicato y el Estado ante la Cámara de Trabajo.

Desde la compañía no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota. Tampoco respondió de inmediato Eduardo Borri, presidente y accionista de Metalfor.

La situación de la firma venía deteriorándose desde hacía tiempo, aunque el cuadro financiero se agravó durante el último año. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Metalfor mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones están clasificados en categorías que van desde seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia.

Además, la empresa registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11%. La evolución crediticia muestra la velocidad del deterioro: Metalfor se mantuvo en Situación 1, la categoría de menor riesgo, hasta mayo de 2025; pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y llegó a Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

El deterioro financiero también golpeó de lleno a la producción. La empresa opera actualmente al 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez, ciudad del sudeste cordobés donde tiene su sede central, y en una tercera fábrica ubicada en el estado brasileño de Paraná.

En el primer trimestre de 2026, las ventas cayeron casi a la mitad respecto del mismo período del año anterior: fueron 56 unidades contra 116. La producción acompañó esa tendencia, con 38 máquinas fabricadas frente a las 86 registradas en la comparación interanual.

empresa empleados Argentina partido

Lo último

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Último Momento
La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Nueve ofertas para una obra clave que ampliará el servicio de agua potable en la Costa santafesina

Nueve ofertas para una obra clave que ampliará el servicio de agua potable en la Costa santafesina

Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Ovación
De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal