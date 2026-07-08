Nueve ofertas para una obra clave que ampliará el servicio de agua potable en la Costa santafesina

La Provincia abrió las propuestas económicas para ampliar el Acueducto de la Costa, una obra con un presupuesto oficial de $7.639 millones que busca duplicar la capacidad de producción de la planta potabilizadora de San José del Rincón y extender la red hacia sectores que hoy no cuentan con el servicio. Los trabajos demandarán un año de ejecución.

Abrieron nueve ofertas para la obra que llevará agua potable a más de 15.000 vecinos de Colastiné y Villa California

La ampliación del Acueducto de la Costa dio este miércoles un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas para ejecutar una obra que apunta a mejorar el abastecimiento de agua potable en la región costera y beneficiar a más de 15.000 vecinos de Colastiné , en la ciudad de Santa Fe, y Villa California , en San José del Rincón.

La licitación recibió nueve ofertas de empresas y uniones transitorias interesadas en ejecutar los trabajos, cuyo presupuesto oficial asciende a $7.639 millones .

La intervención contempla duplicar la capacidad de producción de la planta potabilizadora de San José del Rincón, construir un nuevo tramo del acueducto y sumar infraestructura de almacenamiento para ampliar la cobertura del servicio en una zona que registra un sostenido crecimiento urbano.

Durante el acto licitatorio, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la elevada cantidad de ofertas refleja el interés del sector privado en participar de las obras públicas provinciales y remarcó que la adjudicación se realizará sobre la propuesta que resulte más conveniente.

Además, explicó que el proyecto permitirá extender el acueducto hasta Villa California, donde actualmente no existe red domiciliaria de agua potable, y aumentar la capacidad de producción para responder a la demanda de la región.

Cómo será la obra

Según detalló el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, la ejecución demandará 12 meses y se desarrollará en dos frentes de trabajo.

Por un lado, se incorporará un nuevo módulo a la planta potabilizadora de San José del Rincón, que duplicará su capacidad de producción mediante un sistema capaz de aportar 57 litros por segundo adicionales.

En paralelo, se construirá el nuevo tramo del acueducto y dos cisternas, una en Villa California, que abastecerá a unos 5.000 habitantes, y otra en Colastiné, destinada a alrededor de 10.000 vecinos. Además, la red se extenderá hasta Las Paltas, incorporando nuevos sectores al servicio.

En total, la obra contempla la instalación de 5.720 metros de cañerías, la incorporación de tres nuevas bombas de captación y la ampliación de la infraestructura existente para fortalecer el abastecimiento de agua potable en toda la zona costera.

Las ofertas

Las nueve propuestas económicas presentadas fueron las siguientes:

UT Obring–Supercemento: $13.418.442.978,45.

$13.418.442.978,45. UT Pirámide–S&D: $9.424.000.000.

$9.424.000.000. Brajkovic S.A.I.C.: $11.312.654.000.

$11.312.654.000. UT Mundo–ECP: $9.476.391.049,53.

$9.476.391.049,53. Tecsa S.A.: $10.526.657.869.

$10.526.657.869. UT Winkelmann–Montaño–Bauza: $8.634.000.000.

$8.634.000.000. Cocyar S.A.: $11.784.000.000.

$11.784.000.000. UT Bridge–C&E: $11.122.664.212,85.

$11.122.664.212,85. UT Alca–MN: $10.588.209.205,08.

Tras la evaluación técnica y económica de las propuestas, la Provincia avanzará con la adjudicación de una obra que busca ampliar el acceso al agua potable en dos de las zonas que más crecieron en el área metropolitana de Santa Fe.