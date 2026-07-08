Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

El imputado tiene 59 años y está acusado de un hecho ocurrido en 2016. La causa se inició este año tras la denuncia del padre de la víctima, hoy mayor de edad.

Prisión preventiva: Dictada para un hombre de 59 años por un presunto abuso sexual en San Justo.

Un hombre de 59 años, identificado con las iniciales E.R.S. , quedó en prisión preventiva mientras avanza una investigación por un presunto abuso sexual cometido contra una niña de su entorno familiar en la ciudad de San Justo .

La medida fue ordenada por el juez Martín Torres durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso, quien lleva adelante la investigación penal.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho investigado habría ocurrido en 2016, cuando la víctima se encontraba en los primeros años de la escuela primaria. Actualmente, la joven es mayor de edad.

La denuncia se presentó años después

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el abuso habría ocurrido durante una reunión familiar desarrollada en una vivienda de San Justo.

La fiscal Montegrosso indicó que la víctima pudo relatar lo sucedido recién a comienzos de este año, cuando decidió hablar con su padre sobre el episodio que habría sufrido durante su infancia.

Tras conocer la situación, el padre de la joven realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Como parte de las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento del caso, la víctima fue entrevistada mediante el sistema de cámara Gesell. Luego de esa declaración, el hombre investigado fue detenido.

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También investigan a dos mujeres por presunto encubrimiento

Durante la audiencia, la fiscal informó además que dentro del mismo expediente judicial se investiga la posible participación de dos mujeres, a quienes se les atribuye haber encubierto el abuso durante años.

La investigación continuará con nuevas medidas para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de las personas involucradas.

La imputación

El hombre que quedó detenido es investigado como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.