Uno Santa Fe | Judiciales | San Justo

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

El imputado tiene 59 años y está acusado de un hecho ocurrido en 2016. La causa se inició este año tras la denuncia del padre de la víctima, hoy mayor de edad.

8 de julio 2026 · 20:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Prisión preventiva: Dictada para un hombre de 59 años por un presunto abuso sexual en San Justo.

Prisión preventiva: Dictada para un hombre de 59 años por un presunto abuso sexual en San Justo.

Un hombre de 59 años, identificado con las iniciales E.R.S., quedó en prisión preventiva mientras avanza una investigación por un presunto abuso sexual cometido contra una niña de su entorno familiar en la ciudad de San Justo.

La medida fue ordenada por el juez Martín Torres durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso, quien lleva adelante la investigación penal.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho investigado habría ocurrido en 2016, cuando la víctima se encontraba en los primeros años de la escuela primaria. Actualmente, la joven es mayor de edad.

La denuncia se presentó años después

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el abuso habría ocurrido durante una reunión familiar desarrollada en una vivienda de San Justo.

La fiscal Montegrosso indicó que la víctima pudo relatar lo sucedido recién a comienzos de este año, cuando decidió hablar con su padre sobre el episodio que habría sufrido durante su infancia.

Tras conocer la situación, el padre de la joven realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Como parte de las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento del caso, la víctima fue entrevistada mediante el sistema de cámara Gesell. Luego de esa declaración, el hombre investigado fue detenido.

LEER MÁS: Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

También investigan a dos mujeres por presunto encubrimiento

Durante la audiencia, la fiscal informó además que dentro del mismo expediente judicial se investiga la posible participación de dos mujeres, a quienes se les atribuye haber encubierto el abuso durante años.

La investigación continuará con nuevas medidas para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de las personas involucradas.

La imputación

El hombre que quedó detenido es investigado como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

San Justo abuso prisión preventiva denuncia
Noticias relacionadas
Policías imputados: Dos suboficiales fueron acusados por extorsionar y robar 1.500 dólares a un automovilista.

Imputaron a dos policías por extorsionar y robarle 1.500 dólares a un automovilista: el lunes definirán si quedan presos

Ministerio de Justicia y Seguridad: Costeará la defensa de seis policías imputados por la muerte de Mauro González.

Caso Mauro González: el Ministerio de Justicia y Seguridad costeará la defensa de los seis policías imputados

Córdoba: podía salir libre pero pidió continuar detenido mediante una carta en un juicio

"No me siento apto": un preso presentó una carta durante un juicio para continuar detenido

Femicidio: imputaron a Lautaro Heredia, principal sospechoso del femicidio de Daiana Arber, por cuatro disparos y ocultamiento del cuerpo.

Imputaron al acusado del femicidio de Daiana Arber: la Fiscalía sostiene que la asesinó de cuatro disparos y abandonó el cuerpo en un basural

Lo último

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Último Momento
La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Un santafesino realizó el primer trasplante renal con asistencia robótica de Argentina

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Abuso sexual en San Justo: prisión preventiva para un hombre acusado de atacar a una niña de su entorno familiar e investigan posibles encubrimientos

Nueve ofertas para una obra clave que ampliará el servicio de agua potable en la Costa santafesina

Nueve ofertas para una obra clave que ampliará el servicio de agua potable en la Costa santafesina

Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Ovación
De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

De Unión a Francia: Racing de Estrasburgo presentó a Mateo Del Blanco

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

Atlas insiste por Julián Palacios y Unión se mantiene expectante

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

La práctica de la Selección Argentina trajo buenas noticias pensando en Suiza

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Unión no hace pie en Primera, perdió sobre la hora con San Lorenzo y aún no ganó

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Colón juega una hora antes con Central Norte y ya tiene árbitro confirmado

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal