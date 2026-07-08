Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Grupo Dass confirmó el cierre de su planta en Eldorado, Misiones, donde dejará de fabricar calzado para marcas deportivas. La empresa pasará a importar desde Brasil.

La industria del calzado argentino perdió una de sus plantas más emblemáticas. Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su fábrica ubicada en Eldorado, Misiones, la última del país que producía zapatillas Nike, dejando sin empleo a los 150 trabajadores que aún permanecían en la planta.

La compañía informó que la producción finalizará entre el 17 y el 24 de julio y aseguró que abonará la totalidad de las indemnizaciones correspondientes. Según explicaron desde la empresa, la decisión responde a un cambio en el esquema de abastecimiento de las marcas deportivas, que comenzarán a cubrir el mercado argentino con productos fabricados principalmente en Brasil.

Con el cierre de Eldorado, Argentina dejará de contar con producción local de zapatillas Nike, en un nuevo golpe para la industria manufacturera nacional.

Un cierre anunciado tras meses de despidos

La salida de Dass del sector productivo argentino no fue una decisión repentina. La empresa ya venía reduciendo su estructura desde 2025, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad de la producción local.

En enero de 2025, la compañía había cerrado su planta de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde fabricaba calzado de la marca Adidas, dejando 360 trabajadores despedidos.

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Meses más tarde, en julio del mismo año, desvinculó a otros 164 empleados de la fábrica de Eldorado, argumentando la necesidad de adecuarse al nuevo escenario económico.

A comienzos de 2026, la planta misionera volvió a sufrir una reducción de personal con otras 43 desvinculaciones. Desde el gremio habían advertido que la producción comprometida alcanzaba solamente hasta mediados de año.

La planta, que llegó a tener alrededor de 1.700 empleados en su etapa de mayor actividad, quedará ahora completamente paralizada.

De producir en Argentina a importar desde Brasil

Aunque dejará de fabricar en el país, Grupo Dass continuará con presencia comercial en Argentina. La compañía mantendrá oficinas en Buenos Aires y sus centros logísticos ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas, desde donde distribuirá productos importados de sus marcas propias como Fila, Umbro y Asics.

Desde la empresa explicaron que el nuevo esquema responde a una reconversión estratégica: producir en sus ocho plantas ubicadas en Brasil resulta actualmente más conveniente que mantener la fabricación local.

La planta de Eldorado había sido inaugurada en 2007 y durante años funcionó como uno de los principales polos industriales de Misiones. En 2021, Nike había realizado inversiones para fortalecer la producción nacional bajo el esquema de sustitución de importaciones, con una capacidad proyectada de hasta 2,5 millones de pares anuales.

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Críticas del sindicato y caída de la actividad

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) calificaron el cierre como una “verdadera catástrofe” y señalaron que representa una muestra de la crisis que atraviesa el sector.

El secretario general del gremio, Agustín Amicone, sostuvo que la situación de Dass no es un caso aislado y vinculó la pérdida de puestos laborales con la baja del consumo, la reducción de la producción y el aumento del ingreso de productos importados.

Además, advirtió que el impacto del cierre excede a los trabajadores de la fábrica, ya que este tipo de establecimientos generan movimiento económico en las comunidades donde funcionan.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% hacia fines de 2025, en un escenario marcado por la retracción del mercado interno y la mayor competencia de productos importados.

Con el cierre de Eldorado, Argentina pierde la última planta que fabricaba zapatillas Nike en el territorio nacional y suma un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa parte del entramado industrial.