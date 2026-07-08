Hallaron sin vida al niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez, de ocho años, era buscado desde el 24 de junio luego del colapso de un edificio en La Guaira. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros tras dos semanas de búsqueda.

El niño argentino Lucas Gámez fue hallado sin vida bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira tras el terremoto que sacudió al norte de Venezuela.

El cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que había desaparecido tras los terremotos registrados en Venezuela, fue encontrado este miércoles por los equipos de rescate entre los escombros de un edificio que colapsó en la zona de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos.

El hallazgo fue confirmado por autoridades locales luego de dos semanas de intensa búsqueda. El menor, nacido en Argentina e hijo de padres venezolanos, había desaparecido el pasado 24 de junio, cuando se produjeron los movimientos sísmicos que provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del país.

Lucas se encontraba en La Guaira visitando a familiares cuando ocurrió la tragedia. Sus padres, Marcos Gámez y Blancalida Martínez, permanecían en Caracas. Según el relato de un testigo, el niño y sus familiares habían alcanzado a ingresar a un ascensor durante el episodio, pero luego se perdió todo contacto con ellos.

Dos semanas de búsqueda y un triste desenlace

Durante los días posteriores al derrumbe, familiares, vecinos y equipos de emergencia mantuvieron las tareas de búsqueda para intentar encontrar con vida al pequeño.

Su madre había compartido en redes sociales distintos momentos del operativo de rescate y seguía de cerca los avances de los equipos que trabajaban en la zona afectada.

LEER MÁS: Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona de desastre en Venezuela

El lunes pasado, mientras continuaban las tareas, Lucas había cumplido nueve años. Sin embargo, este miércoles se confirmó el peor desenlace con el hallazgo de su cuerpo entre los restos del edificio derrumbado.

La Guaira, la zona más afectada por los sismos

La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Caracas, sobre la costa del mar Caribe, fue una de las zonas más golpeadas por los terremotos registrados el 24 de junio.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,3 y 7,5, provocaron importantes daños materiales y dejaron miles de personas afectadas en distintas regiones de Venezuela.

Según los reportes oficiales, los sismos generaron más de 3.600 víctimas y alrededor de 16.000 heridos, además de numerosos daños en viviendas y edificios públicos.