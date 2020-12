La muerte de Facundo Astudillo Castro, un caso de desaparición forzada sin policías detenidos

"Me arrepiento de no haber salido a buscarlo en ese momento. Quizá, si yo hubiese salido del trabajo e ido con mi moto hacia la ruta, hoy Facundo estaría vivo". La muerte de Facundo Astudillo Castro aún no cicatrizó las heridas en el corazón de su madre, Cristina Castro, quien está convencida que se trató de un caso de "desaparición forzada", a pesar de que aún la causa no tiene a policías detenidos.