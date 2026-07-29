Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe capacita a 300 voluntarios para reforzar el operativo sanitario

La Provincia puso en marcha un programa de capacitación para quienes participarán del dispositivo de salud durante la competencia. Además, invirtió más de 30 millones de pesos en tecnología para entrenamiento en RCP y atención de emergencias, equipamiento que luego quedará incorporado al sistema público de salud.

El Gobierno de Santa Fe comenzó este martes con la capacitación de 300 voluntarios que integrarán el operativo sanitario de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente, oportuna y segura durante el desarrollo del evento deportivo.

Para llevar adelante el programa, la Provincia invirtió más de 30 millones de pesos en equipamiento de última generación destinado a la enseñanza de reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención inicial de emergencias . El material será utilizado durante la preparación de los voluntarios en las tres sedes de la competencia: Rosario, Santa Fe y Rafaela , y una vez finalizados los Juegos quedará incorporado al sistema público de salud.

La primera capacitación se realizó en la sede de Gobierno de Rosario y reunió a 50 voluntarios, quienes tendrán funciones de apoyo, orientación y contención del público, en coordinación con los equipos de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR), de la que depende el SIES 107.

El secretario de SeLIAR, Jorge Stettler, destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de impulsar la realización de los Juegos en la provincia y sostuvo que "el voluntariado dignifica a las personas, por su entrega y deseo de formar parte de algo".

Además, remarcó que para el Ministerio de Salud representa "un orgullo y una responsabilidad poder aportar los saberes técnicos y la experiencia cotidiana de los equipos de salud" en este tipo de eventos, y señaló que la gestión provincial viene fortaleciendo el sistema de emergencias, no solo con la recuperación de la flota de ambulancias, sino también potenciando la experiencia de los equipos sanitarios en la atención de emergencias y la cobertura de eventos masivos.

Un equipamiento que quedará para el sistema de salud

Stettler también remarcó que la inversión realizada dejará capacidad instalada para toda la provincia, ya que una vez finalizados los Juegos el equipamiento continuará utilizándose en las capacitaciones permanentes del sistema público de salud, tanto para equipos sanitarios como para los servicios de emergencia y las acciones de formación comunitaria que desarrolla el personal del 107.

Por su parte, la responsable del Departamento de Gestión Integral de Salud de la competencia, Estefanía Casadei, aseguró que "los Juegos Suramericanos serán el acontecimiento deportivo más importante de la historia de Santa Fe" y afirmó que el trabajo del área de Salud lleva más de un año de planificación, con la preparación de voluntarios para distintas funciones, entre ellas kinesiología, control antidoping y atención al público en las tres sedes.

Capacitación con tecnología de última generación

El programa se desarrolla con una modalidad teórico-práctica, que combina contenidos conceptuales con talleres, demostraciones y simulaciones de situaciones propias de eventos masivos.

Para ello, la Provincia incorporó 24 simuladores de RCP con tecnología QCPR —18 para adultos y 6 para lactantes—, además de 18 desfibriladores externos automáticos (DEA) de entrenamiento y un software especializado que permite monitorear en tiempo real las prácticas, evaluar competencias y registrar indicadores de calidad durante la formación.

La tecnología QCPR ofrece retroalimentación inmediata sobre aspectos clave de la reanimación, como la profundidad y frecuencia de las compresiones, la liberación completa del tórax y la calidad general de las maniobras.

Las próximas capacitaciones se realizarán en Rosario, en el auditorio del Cemar; en Santa Fe, en el ex Hospital Italiano; y en Rafaela, en el Hospital Jaime Ferré.