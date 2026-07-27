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Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, cerca de las 17. Dos internos de 37 y 40 años resultaron heridos con armas blancas en el instituto penal santafesino.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de julio 2026 · 21:02hs
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Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Esta tarde de lunes, antes de las 17 y por razones que son investigadas, dos internos de la cárcel de Las Flores de la ciudad de Santa Fe resultaron heridos con armas blancas. Uno de ellos fue identificado como F. G., de 37 años, y el restante como M. R., de 40.

Ambos internos heridos fueron trasladados hasta el hospital Cullen en el móvil 130 del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF), donde fueron revisados por los médicos de la Emergentología, que constataron las heridas, les practicaron curaciones y los dejaron internados en la Sala Penitenciaria.

LEER MÁS: Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque con los internos heridos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de ambos, como también un informe del Servicio Penitenciario de Santa Fe SPSF sobre la ocurrencia de la agresión dentro del instituto penal.

Cárcel Las Flores presos apuñalados investigación
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