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Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

El presidente del Pirata confirmó que no hubo ofertas formales por el arquero uruguayo, pero reconoció que el interés existe. En Santa Fe siguen de cerca la situación por el impacto deportivo y económico que podría tener una eventual transferencia.

29 de julio 2026 · 09:42hs
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Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

El futuro de Thiago Cardozo vuelve a generar expectativa en Unión. Mientras Universidad de Chile aparece como uno de los clubes interesados en el arquero uruguayo, desde Belgrano salieron a fijar postura sobre la situación contractual del futbolista y dejaron en claro que, por ahora, no existe ninguna negociación formal para su salida.

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Las declaraciones del presidente del club cordobés, Luis Fabián Artime, no pasaron inadvertidas en Santa Fe, donde siguen atentamente cualquier novedad que pueda modificar el escenario alrededor del guardameta.

Belgrano quiere retenerlo, pero admitió que hay sondeos

En una entrevista con ESPN Argentina, Artime explicó que Belgrano no ejecutó la opción de compra que tenía sobre Cardozo, aunque remarcó que el club mantiene conversaciones con Unión para encontrar una solución que le permita continuar en Córdoba.

"Con Thiago Cardozo se ha vencido la posibilidad de hacer uso de la opción de compra, pero Unión Santa Fe mantiene una deuda con nosotros y estamos negociando y nuestra intención es que se quede", sostuvo el dirigente.

Además, confirmó que existen versiones sobre el interés de otros equipos, aunque aclaró que todavía no se transformaron en propuestas concretas.

"Nos han venido a decir que tiene una oportunidad de la U, que lo quiere un equipo de Brasil, pero formalmente a nosotros no nos ha llegado nada. Hasta diciembre él es jugador de Belgrano y para que se fuera tendría que haber un resarcimiento económico para interrumpir su contrato y no ha llegado nada", afirmó.

Incluso, Artime recordó que el mercado de pases chileno está próximo a cerrar y dejó entrever que el tiempo juega en contra de cualquier posible operación.

Unión espera novedades y sigue cada paso de la negociación

En el 15 de Abril observan el panorama con atención. Más allá de que Cardozo se encuentra en Belgrano, Unión sigue involucrado en la negociación debido a la situación contractual pendiente entre ambas instituciones y porque una eventual transferencia podría modificar las conversaciones que mantienen los clubes.

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Por el momento, las palabras del presidente del Pirata llevan tranquilidad: no existe ninguna oferta oficial de Universidad de Chile ni de otro club por el arquero uruguayo.

Sin embargo, mientras el mercado de pases continúa abierto en algunos países de la región, en Unión saben que cualquier movimiento de último momento podría cambiar el escenario. Por eso, el futuro de Cardozo continúa siendo un tema seguido muy de cerca por la dirigencia rojiblanca, que espera definiciones en los próximos días.

Unión Belgrano Thiago Cardozo
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