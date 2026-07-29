Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

El 29 de julio de 1989 Unión derrotaba como local a Colón por 1-0 con gol de Leonardo Madelón y obtenía el Ascenso a Primera División. Histórico.

El 29 de julio es una fecha indeleble para el pueblo rojiblanco. Es un día histórico que será recordado por siempre y no es para menos. El 29 de julio de 1989 Unión le ganó la final a Colón por 1-0 y logró el histórico Ascenso a Primera División relegando a su eterno rival. Una semana antes el Tate había derrotado al Sabalero como visitante por 2-0.

Fue una semana inolvidable para los hinchas rojiblancos, ya que en siete días le ganaron dos veces a Colón logrando volver a Primera División y dejando a Colón en la B Nacional. En la primera final se impuso 2-0 con goles de Gustavo Echaniz y Ricardo Altamirano de penal.

Y en la segunda, disputada el 29 de julio se impuso por 1-0 con gol de Leonardo Madelón de tiro libre. Ese día nació el famoso Madelonazo, que terminó convirtiendo al hoy entrenador en ídolo. Y aunque pasen los años, el recuerdo se mantiene intacto.

Una formación que hizo historia de la grande en Unión

La formación rojiblanca estuvo conformada por: Gustavo Tognarelli; Ricardo Altamirano, Luis Tomé, Jorge Mauri, Horacio Humoller; Carlos González, Roberto Passucci, Víctor Rabuñal, Leonardo Madelón; Gustavo Echaniz y Dante Fernández. Con la dirección técnica de Humberto Zuccarelli.