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Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

El 29 de julio de 1989 Unión derrotaba como local a Colón por 1-0 con gol de Leonardo Madelón y obtenía el Ascenso a Primera División. Histórico.

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 06:52hs
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Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

El 29 de julio es una fecha indeleble para el pueblo rojiblanco. Es un día histórico que será recordado por siempre y no es para menos. El 29 de julio de 1989 Unión le ganó la final a Colón por 1-0 y logró el histórico Ascenso a Primera División relegando a su eterno rival. Una semana antes el Tate había derrotado al Sabalero como visitante por 2-0.

Fue una semana inolvidable para los hinchas rojiblancos, ya que en siete días le ganaron dos veces a Colón logrando volver a Primera División y dejando a Colón en la B Nacional. En la primera final se impuso 2-0 con goles de Gustavo Echaniz y Ricardo Altamirano de penal.

Y en la segunda, disputada el 29 de julio se impuso por 1-0 con gol de Leonardo Madelón de tiro libre. Ese día nació el famoso Madelonazo, que terminó convirtiendo al hoy entrenador en ídolo. Y aunque pasen los años, el recuerdo se mantiene intacto.

Una formación que hizo historia de la grande en Unión

La formación rojiblanca estuvo conformada por: Gustavo Tognarelli; Ricardo Altamirano, Luis Tomé, Jorge Mauri, Horacio Humoller; Carlos González, Roberto Passucci, Víctor Rabuñal, Leonardo Madelón; Gustavo Echaniz y Dante Fernández. Con la dirección técnica de Humberto Zuccarelli.

Unión Colón Madelón
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