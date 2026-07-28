Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones en el norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho investigado ocurrió el 4 de mayo en inmediaciones de Blas Parera y Lavaisse. También fue aprehendido un joven de 18 años, que posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo este lunes a dos hombres en en el marco de una investigación por un presunto hecho de abuso de armas ocurrido el pasado 4 de mayo en inmediaciones de avenida Blas Parera y Lavaisse, en el acceso oeste al barrio Villa Hipódromo.

Según la investigación, aquel día un hombre efectuó varios disparos con un arma de fuego y escapó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por otra persona.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y el relevamiento de información aportada por el sistema de emergencias 911, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer un domicilio vinculado a la causa. Con esos elementos reunidos, la Fiscalía solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Aprehensiones y secuestro de elementos

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado sobre avenida Blas Parera al 6100, donde fue aprehendido B. A. G., de 29 años, señalado como presunto autor del abuso de armas. En el mismo domicilio también fue aprehendido L. I. G., de 18 años, investigado por presunto encubrimiento, quien posteriormente recuperó la libertad por disposición del fiscal interviniente.

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Durante el allanamiento, los efectivos de la PDI secuestraron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, un teléfono celular, prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Atribución delictiva

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y posteriormente al fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de las diligencias de rigor, entre ellas los peritajes criminalísticos sobre los elementos secuestrados a cargo del área Científica de la PDI.

Además, el funcionario judicial dispuso que el hombre de 29 años continúe privado de su libertad, sea examinado en Medicina Legal, correctamente identificado y quede a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por el presunto delito de abuso de armas. En tanto, el joven de 18 años recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación.