Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

El actual entrenador dirigiría el sábado ante Acassuso y luego dejaría el cargo. Mientras tanto, la dirigencia y el director deportivo Diego Colotto intensifican las gestiones para definir al próximo DT, con varios nombres sobre la mesa.

En Colón ya no solo se piensa en el partido del sábado frente a Acassuso. Puertas adentro, la dirigencia avanza en la elección del entrenador que tomará las riendas del equipo una vez que finalice el ciclo de Ezequiel Medrán, quien, salvo un giro inesperado, dirigiría su último encuentro al frente del Sabalero.

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Mientras el plantel prepara el compromiso por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional, los dirigentes y el director deportivo Diego Colotto concentran buena parte de sus esfuerzos en cerrar al nuevo conductor de un proyecto que necesita reaccionar cuanto antes para no perder definitivamente terreno en la lucha por el ascenso.

Pusineri perdió fuerza y Gracián pasó al frente en Colón

En un primer momento, el principal apuntado era Lucas Pusineri, quien recientemente dejó su cargo en Central Córdoba.

Las conversaciones existieron, pero la situación personal que atraviesa el entrenador, vinculada al delicado estado de salud de su madre, terminó pesando más que cualquier propuesta deportiva. Por ese motivo, la posibilidad de verlo en el banco rojinegro quedó prácticamente descartada.

Con ese escenario, Leandro Gracián pasó a convertirse en el candidato que hoy reúne mayor consenso.

El exvolante, que tuvo un paso por Colón como futbolista en 2012, viene de ser desvinculado de Quilmes, aunque su trabajo anterior en Deportivo Madryn dejó una imagen muy positiva. Allí protagonizó dos campañas de alto nivel, llevando al conjunto patagónico a las instancias decisivas de la Primera Nacional, aunque sin poder concretar el ascenso.

Su conocimiento de la categoría y el estilo de juego que pregona son aspectos que valoran dentro de la dirigencia sabalera.

Sava se suma a la lista y Delfino sigue en carrera en Colón

En las últimas horas también comenzó a instalarse con fuerza el nombre de Facundo Sava.

El Colorado podría desvincularse de Sarmiento de Junín, equipo que este martes cayó ante Banfield, y aparece como una alternativa con experiencia tanto en Primera División como en la Primera Nacional.

En paralelo, Iván Delfino nunca dejó de estar en consideración. El entrenador, que condujo a Colón durante la temporada 2024, cuenta con el respaldo de una parte importante del mundo rojinegro, que considera que su salida fue prematura.

Su presente también fortalece esa candidatura. En 2025 consiguió el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto, demostrando nuevamente su capacidad para competir en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Además, un detalle no menor es que actualmente tiene como ayudante de campo a Paolo Goltz, un apellido con fuerte identificación en Colón tras haber sido parte del plantel campeón de la Copa de la Liga 2021 y haber acompañado al club también en los momentos más difíciles.

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Por el contrario, Javier Sanguinetti parece haber perdido terreno. Las primeras referencias y conversaciones no habrían terminado de convencer a quienes toman las decisiones.

Mientras tanto, siguen apareciendo ofrecimientos de entrenadores de manera permanente, aunque la dirigencia mantiene bajo estricta reserva otros nombres que también son analizados.

Con Medrán enfocado en dirigir lo que sería su último partido y la dirigencia trabajando contra reloj, Gracián aparece hoy como el candidato que pica en punta, aunque la definición todavía no está cerrada y las próximas horas serán determinantes para conocer quién será el encargado de intentar cambiar el rumbo futbolístico del Sabalero.