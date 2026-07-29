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Bonansea estará al menos tres semanas afuera en Colón por una lesión de rodilla

El delantero Ala Bonansea sufrió una lesión en la caída ante Chaco For Ever y se perderá, como mínimo, los próximos tres compromisos de Colón

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 15:35hs
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Bonansea estará al menos tres semanas afuera en Colón por una lesión de rodilla

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón recibió una noticia poco alentadora en plena preparación para visitar a Acassuso. El delantero Alan Bonansea deberá permanecer inactivo durante al menos tres semanas como consecuencia del esguince de rodilla que sufrió en la derrota frente a Chaco For Ever.

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Bonansea, casi un mes afuera en Colón

De esta manera, el atacante no solo quedó descartado para el encuentro del próximo sábado, sino que también se perderá los duelos ante San Telmo y Patronato, este último correspondiente al interzonal de la Primera Nacional. De todos modos, los plazos podrían extenderse, ya que el regreso dependerá de la evolución que presente.

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La baja representa un nuevo dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán en un momento donde el margen de error es mínimo. Más allá de que el 9 había perdido efectividad, seguía siendo la principal referencia ofensiva del equipo y un jugador clave para fijar a los defensores rivales.

Col&oacute;n pierde a Bonansea por al menos tres semanas.

Colón pierde a Bonansea por al menos tres semanas.

Su ausencia obliga ahora al entrenador a buscar variantes para rearmar el ataque en una etapa del campeonato en la que Colón necesita volver a sumar con urgencia para no seguir perdiendo terreno en la pelea por los puestos de arriba. Leandro Garate es una fija, ya que es el punta que llegó como alternativa. El panorama no deja de ser preocupante. El Sabalero llega golpeado por dos derrotas consecutivas y, en ese contexto, perder a su centrodelantero titular significa resignar una herramienta importante en un equipo al que hoy no le sobran soluciones.

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Con tres partidos confirmados fuera de las canchas y la incógnita sobre cuándo podrá volver al ciento por ciento, Bonansea se suma a una lista de inconvenientes que Colón deberá sortear para intentar enderezar el rumbo en un tramo decisivo de la temporada.

Colón Alan Bonansea Chaco For Ever
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