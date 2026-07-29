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Santa Fe: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras de 10 y 12 años

La denuncia fue realizada por la madre de las niñas, quien sospechó que su pareja había cometido los abusos. El acusado, de 33 años, fue aprehendido por la Policía de Investigaciones en el marco de una causa por abuso sexual agravado.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de julio 2026 · 16:46hs
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Santa Fe: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras de 10 y 12 años

Santa Fe: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras de 10 y 12 años

En las últimas horas, pesquisas del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron en la ciudad de Santa Fe a un hombre de 33 años investigado como presunto autor de delitos contra la integridad sexual agravados en perjuicio de sus dos hijastras, de 10 y 12 años.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la madre de las menores, una mujer de 31 años, quien manifestó su presunción de que su pareja habría abusado sexualmente, en reiteradas oportunidades, de ambas niñas.

Aprehendido tras un allanamiento

La investigación es dirigida por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Vivian Galeano, quien ordenó a los investigadores de la PDI profundizar las tareas para reunir elementos probatorios sobre los hechos denunciados.

En ese marco, y con una orden de allanamiento librada para un inmueble de la ciudad de Santa Fe, los efectivos localizaron al sospechoso y concretaron su aprehensión. Posteriormente, fue identificado por sus iniciales L. D. Q., de 33 años.

Quedó detenido

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y a la fiscal Vivian Galeano, quien dispuso que el acusado continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión médica, identificado y alojado en una dependencia policial.

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como abuso sexual agravado.

Santa Fe detuvieron
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