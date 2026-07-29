La dirigencia de Unión sigue en alerta por posibles ventas de último momento

En las próximas horas podría ingresar una propuesta desde el fútbol asiático por un jugador titular de Unión. Vale recordar que ya se fueron tres jugadores al exterior: Rafael Profini (Ucrania), Mateo Del Blanco (Francia) y Mauro Pittón (España).

El mercado de pases entra en su recta final y en Unión se preparan para horas que podrían ser decisivas. Según pudo saber este medio, en las próximas horas se espera el ingreso de una oferta formal por un futbolista que hoy es titular para Leonardo Madelón. El nombre es el de Lautaro Vargas, uno de los jugadores que más protagonismo ganó en el último tiempo y que despertó el interés de un club del fútbol asiático.

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Por el momento no hubo una propuesta oficial sobre la mesa, aunque la expectativa en el 15 de Abril es que el ofrecimiento llegue antes del cierre del mercado de pases argentino.

Vargas, un jugador por el que habrá que negociar en Unión

A diferencia de otros casos, Lautaro Vargas no cuenta con una cláusula de salida, por lo que cualquier institución interesada deberá sentarse a negociar directamente con la dirigencia de Unión.

Ese detalle le otorga al club santafesino una posición de fortaleza para definir el futuro del defensor, ya que tendrá la posibilidad de fijar las condiciones de una eventual transferencia.

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No deja de llamar la atención que, en este mercado, Unión haya incorporado al lateral uruguayo Juan De Dios Pintado, un futbolista que se desempeña en el mismo sector de la cancha. Si bien desde el club nunca se vinculó una situación con la otra, la llegada del ex Nacional puede interpretarse como una alternativa ante una posible salida de Vargas.

El lateral viene consolidándose como una pieza importante del equipo. Desde su irrupción en Primera acumuló 80 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca entre todas las competencias, con cuatro asistencias y una continuidad que lo transformó en uno de los valores más cotizados del plantel.

No sería el único que podría salir de Unión

El de Vargas no es el único nombre que podría generar movimientos antes del cierre del libro de pases.

Otro futbolista que continúa siendo seguido de cerca es Maizon Rodríguez. El defensor estuvo muy cerca de emigrar al exterior en este mercado, aunque aquella posibilidad de Independiente finalmente no prosperó. De todos modos, no se descarta que aparezca una nueva alternativa antes de que finalice el período de transferencias.

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También sigue latente la situación de Julián Palacios, quien semanas atrás estuvo en la órbita de Atlas de México. Aquellas conversaciones perdieron fuerza tras la salida del entrenador Diego Cocca, aunque el atacante continúa siendo un jugador con mercado y no habría que descartar que vuelva a recibir sondeos.

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El mercado de pases de la Liga Profesional cerrará este viernes 31 de julio a las 14, aunque Unión cuenta con un beneficio reglamentario que le permitirá incorporar hasta tres futbolistas fuera de ese plazo, como consecuencia de las transferencias al exterior concretadas durante este mercado.

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Por eso, mientras en el club aguardan la esperada oferta por Lautaro Vargas, también permanecen atentos a cualquier otro movimiento que pueda producirse en las próximas horas. En el 15 de Abril saben que el mercado todavía no dijo su última palabra.