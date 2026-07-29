"La casita del horror": un incendio destapó un hogar clandestino donde alojaban a personas vulnerables en condiciones de hambre, encierro y abandono

El fuego en una vivienda de barrio Nuevo Horizonte dejó al descubierto un establecimiento que funcionaba sin habilitación. Residentes denunciaron hambre, encierro, abandono y el manejo de sus jubilaciones. Uno de ellos admitió haber iniciado el incendio para pedir ayuda: "Si no, acá íbamos a morir todos".

El establecimiento no contaba con habilitación municipal y la Justicia investiga las condiciones.

Lo que comenzó como un incendio en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe terminó exponiendo una realidad mucho más grave. El siniestro ocurrido este miércoles en un inmueble de José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, permitió descubrir un lugar donde convivían personas en situación de vulnerabilidad en condiciones que ahora son investigadas por la Justicia y los organismos de control.

Con el correr de las horas, desde la Municipalidad confirmaron a UNO Santa Fe que la propiedad no contaba con habilitación para funcionar como hogar de tránsito, residencia asistencial ni geriátrico , mientras que los testimonios de los propios residentes revelaron un escenario de abandono, hambre, encierro y presuntas irregularidades en el manejo del establecimiento.

Un incendio para pedir ayuda

El foco ígneo se originó en un colchón dentro de una de las habitaciones. Durante el operativo de Bomberos Zapadores, Policía y personal de emergencias, uno de los residentes sorprendió al admitir que había provocado el fuego.

Héctor, de 63 años, aseguró que tomó esa decisión porque ya no encontraba otra forma de hacer visible la situación que atravesaban. "Para llamar la atención, que venga algo. Porque si no acá íbamos a morir todos", reveló.

Según su relato, había sido derivado al lugar desde el Hospital Iturraspe por una asistente social, quien le prometió mejores condiciones de vida. "Me dijo que acá iba a estar bien, que me iban a tratar bien, que tenía para bañarme, que tenía para todo, y nunca tuve nada", narró.

El hombre, que fue amputado de ambas piernas a raíz de complicaciones derivadas de la diabetes, aseguró que permanecía en el lugar desde hacía cinco meses. "Me encerraron y no me dejaron salir nunca más", contó.

Como consecuencia del incendio, un hombre de 32 años fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe por inhalación de humo, mientras que el resto de los ocupantes fue evacuado preventivamente.

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Denuncias de hambre, abandono y condiciones indignas

Asimismo, Héctor denunció que los residentes atravesaban una situación extrema. "Hace cuatro días que no comemos. Si no hay yerba, no hay azúcar, no hay nada", comentó.

También describió las condiciones en las que vivían algunos de los alojados. "Hay gente que duerme en el suelo. Tiene 80 años y duerme en el suelo. Hay gente discapacitada. Hay gente que está ciega. No se puede vivir así. Esto es un horror", expresó.

Otro de los residentes, Miguel Ángel, contó que llegó al lugar luego de haber permanecido internado por una neumonía y aseguró que pagaba cerca de 300.000 pesos mensuales por alojarse allí.

Además, cuestionó la alimentación que recibían. "La comida era medio salteada", indicó. También afirmó que el encargado administraba el cobro de su jubilación mediante la tarjeta bancaria.

Un lugar sin habilitación

Mientras la Policía preservaba la escena y comenzaba a tomar declaración a cada uno de los residentes, trascendió que la propietaria debía presentar la documentación correspondiente.

Sin embargo, horas más tarde, desde la Municipalidad confirmaron que el inmueble no estaba registrado ni habilitado para funcionar como hogar de tránsito.

Incluso uno de los trabajadores reconoció esa situación cuando fue consultado. "No está habilitado",

El hombre explicó que era uno de los cuidadores del lugar. "Los cuido, los baño, mantengo la casa, les doy de comer, les cocino",

Según indicó, había entre ocho y nueve personas trabajando en el establecimiento y un encargado que gestionaba las pensiones y acompañaba a los residentes a realizar distintos trámites.

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La investigación

La Fiscalía ya incorporó las primeras declaraciones de los ocupantes del inmueble y busca determinar bajo qué modalidad funcionaba el establecimiento, quiénes eran los responsables y si existieron delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad, abandono de personas o administración irregular de los recursos económicos de los residentes.

En paralelo, la Policía continúa entrevistando a cada uno de los alojados para reconstruir las condiciones en las que vivían y definir qué ocurrirá con ellos tras la clausura del lugar.

Lo que inicialmente parecía un incendio doméstico terminó revelando un complejo panorama social y judicial. Ahora, la investigación intentará establecer si detrás de la vivienda funcionaba un hogar clandestino donde personas mayores y con problemas de salud permanecían alojadas sin controles, sin habilitación y, según sus propios testimonios, bajo condiciones incompatibles con cualquier institución destinada a su cuidado.