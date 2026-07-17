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El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, chocó en la Circunvalación de Rosario

Los siniestros ocurrieron este jueves por la tarde a la altura de Uriburu, en sentido hacia el puente Rosario-Victoria. El ministro Pablo Cococcioni resultó ileso.

17 de julio 2026 · 08:10hs
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Varios choques sobre Circunvalación se produjeron en la tarde del jueves. 

Varios choques sobre Circunvalación se produjeron en la tarde del jueves. 

Tres choques ocurridos este jueves por la tarde sobre la avenida Circunvalación de la ciudad de Rosario, complicaron el tránsito en la mano que se dirige hacia el puente Rosario-Victoria. Según trascendió, en uno de los vehículos involucrados viajaba el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Los siniestros se produjeron alrededor de las 17. Si bien ocurrieron en la misma zona, no se trató de un choque en cadena, ya que cada colisión se registró a varios metros de distancia de las otras.

Sin heridas

Según las primeras informaciones, Cococcioni se trasladaba en una camioneta oficial Toyota Hilux negra, que quedó involucrada en el primero de los accidentes. El funcionario no sufrió heridas y permaneció en el lugar junto a efectivos policiales mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

A unos 50 metros del primer impacto se produjo una segunda colisión, en la que participaron tres vehículos. Más adelante, en dirección a Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí, completando una secuencia de tres siniestros casi consecutivos.

Como consecuencia de los accidentes, se interrumpió la circulación sobre Circunvalación a la altura de Avellaneda, en sentido norte, lo que generó importantes demoras para quienes se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria.

Cococcioni choques Circunvalación seguridad heridas

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