Victorias de Juventud Unida y Unión en la fecha 18 del Apertura liguista

En otros dos cotejos adelantados de la decimoctava jornada de la Primera A José Luis Burtovoy, Juventud Unida derrotó a Colón y Unión goleó a Nobleza de Recreo

El Torneo Apertura José Luis Burtovoy de Primera A que organiza la Liga Santafesina no da tregua . La pelota continuó rodando en la noche del jueves con dos cotejos adelantados de la decimoctava fecha, en el cual se registraron las victorias de Juventud Unida y Unión de Santa Fe, los cuales se concretaron debido a la participación de varios elencos en la Copa Santa Fe durante el fin de semana. Recordemos que el martes por la noche se produjo la victoria de Sanjustino por la mínima diferencia sobre Academia Cabrera. Este viernes se medirán Deportivo Santa Rosa con Ateneo Inmaculada.

La decimoctava fecha del Apertura Polaca Burtovoy continuó en la noche del jueves con dos encuentros. En el extremo norte del departamento La Capital, en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida consiguió imponerse a Colón de Santa Fe por 3 a 0 bajo el correcto arbitraje de Ángel Cristoforato. Los goles para la escuadra conducida por Martino Petitti fueron convertidos por Federico Farherr y Tomás Dándolo en el primer tiempo, mientras que en el complemento lo hizo Eros Méndez.

El conjunto de la Juve viene consiguiendo buenos resultados, ya que la última derrota fue en la fecha 14 en la autopista ante Ateneo Inmaculada, y posteriormente, llegaron la victoria ante Deportivo Santa Rosa y ante Universidad, y los empates frente al puntero La Perla del Oeste y Newell´s en barrio Roma. En la próxima fecha deberá visitar a Nobleza de Recreo en el Lolo Bossio. Por su parte, el Sabalero venía de golear a La Casita y ahora deberá visitar a La Perla en Recreo Sur.

Por su parte, en el estadio Mauricio Martínez de la ciudad de Santo Tomé, Unión de Santa Fe goleó a Nobleza de Recreo por 5 a 0 bajo el correcto arbitraje de Ariel Correa. Los goles para el conjunto dirigido por Juan De Olivera fueron concretados por Nicolás Puebla en dos oportunidades, Leonel De Olivera y Valentino Ligori, y uno encontra de Adrián Berón. En la próxima fecha los rojiblancos deberán visitar a Gimnasia y Esgrima en Ciudadela, y la Vizcachera, será anfitrión de Juventud Unida de Candioti.

En la presente jornada de viernes, a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa recibirá a Ateneo Inmaculada con el arbitraje de Leandro Vivas quien contará con la asistencia de Claudio Ovelar y Ezequiel Escobar. La fecha 18 se completará el sábado desde las 15.30, con los siguientes cotejos: La Salle Jobson con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Independiente, Cosmos FC con Newell´s, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Nacional con Ciclón Racing, Náutico El Quillá con Gimnasia y Esgrima y Las Flores con Universidad del Litoral.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: La Perla del Oeste 43, Sanjustino 41, Colón de San Justo 40, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Juventud Unida 28, Colón 27, Cosmos y El Quillá 24, Unión y Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Nacionala 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17; Nobleza de Recreo, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 5.

Se viene la fecha 17 del torneo de ascenso

Este sábado se disputará una nueva jornada del fútbol de ascenso de la Liga Santafesina, puntualmente se jugará la decimoséptima fecha del Apertura de la Segunda División: El líder del campeonato, Santa Fe, visita en Santo Tomé a Los Piratitas con arbitraje de Loza y mientras que el escolta, Banco, que está a cuatro puntos de la cima, recibe a El Cadi con Chazarreta como encargado de controlar las acciones.

Colón de Santa Fe se topó con una buena actuación de la Juve y cayó sin atenuantes en Candioti.

La programación dispone los siguientes cruces: Los Canarios con Loyola, Atlético Floresta con Nuevo Horizonte, Defensores de Peñaloza con El Pozo, Deportivo Agua con Don Salvador, Los Juveniles con Atenas, Banco Provincial con El Cadi, Arroyo Leyes con Vecinal Gálvez, Los Piratitas con Santa Fe FC y Defensores de Alto Verde con San Cristóbal.

Síntesis

Juventud Unida 3- Colón de Santa Fe 0

Juventud Unida: Dylan Galván; Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Sharo Yenerich, Exequiel Aquino, Tomás Dándolo, Lucas Bonadeo, Conrado Gómez, Federico Farherr, Santiago Sánchez y Santiago Macua. DT: Martino Petitti.

Colón de Santa Fe: Danilo Martínez; Stefano Monge, Benjamín Larrosa, Rafael Lanoves, Bruno Venencia, Ignacio Acosta, Aidan Bernigaud, Milton Soto, Facundo Raffo, Ignacio Sinturión y Mateo Giorza. DT: Fernando Nogara.

Goles: Pt: 7´ Federico Farherr (JU), 25´ Tomás Dándolo (JU); St: Eros Méndez (JU)

Cambios: Benjamín Banderberbergt x Bonadeo, Javier Arif x Macua, Lucas Saucedo x Federico Farherr, Eros Méndez x Aquino (Juventud Unida); Román Fola x Soto, Juan Gosso x Larrora, José Santini x Bernigaud, Lautaro Pereyra x Giorza (Colón)

Amonestados: Exequiel Aquino y Sharo Yennerich (Juventud Unida)

Expulsado: Facundo Raffo (Colón)

Árbitro: Ángel Cristoforato